Arktyczny lód w Wielkiej Brytanii? Katastrofa może się zacząć w przyszłej dekadzie

W ciągu dziesięcioleci po załamaniu arktyczny lód zacząłby się przesuwać na południe, a po 100 latach rozciągnąłby się aż do południowego wybrzeża Anglii. Średnia temperatura w Europie spadłaby gwałtownie, podobnie jak w Ameryce Północnej – w tym w częściach USA. Las deszczowy Amazonii doświadczyłby całkowitego odwrócenia pór roku; obecna pora sucha stałaby się deszczową i odwrotnie.

Naukowcy z Utrechtu wykorzystali najnowocześniejsze modele i po raz pierwszy zidentyfikowali obszar południowego Oceanu Atlantyckiego jako optymalne miejsce do monitorowania zmian w cyrkulacji i wykorzystania danych obserwacyjnych. Przyjrzeli się tam temperaturom i zasoleniu wody, aby potwierdzić wcześniejsze przewidywania dotyczące tego, kiedy AMOC może osiągnąć punkt krytyczny.

– Jeszcze kilka lat temu dyskutowaliśmy, czy w ogóle do tego dojdzie, jako pewnego rodzaju ryzyko o niskim prawdopodobieństwie — powiedział Stefan Rahmstorf, oceanograf fizyczny z Uniwersytetu w Poczdamie w Niemczech w rozmowie z CNN. – A teraz wygląda na to, że jest to o wiele bardziej prawdopodobne niż kilka lat temu – dodał.

Topnienie lodu Grenlandii może przyspieszyć katastrofę

Chociaż postęp w badaniach AMOC jest szybki, a modele próbujące przewidzieć jego załamanie rozwijały się błyskawicznie, nadal nie są pozbawione niedoskonałości. Na przykład modele nie biorą pod uwagę krytycznego czynnika upadku AMOC — topnienia lodu Grenlandii. Ogromne ilości świeżej wody zsuwają się z pokrywy lodowej i wpływają do północnego Atlantyku, co zakłóca jedną z sił napędowych cyrkulacji: sól.