Wybuch wulkanu Kanlaon. Popiół wyrzucany na wysokość 5 km

Erupcja wulkanu Kanlaon: Mieszkańcy mają założyć maski

W prowincji Negros Occidental ponad 700 osób znalazło schronienie w centrach ewakuacyjnych - poinformował jej gubernator, Jose Lacson.



- Radzimy im, aby tam zostali, a co do tych, których nie ma jeszcze w centrach ewakuacyjnych, mamy nadzieję, że jeszcze raz to rozważą - dodał.



Czytaj więcej Klęski żywiołowe Wybuch wulkanu Ibu. Władze nakazały ewakuację ludności Na indonezyjskiej wyspie Halmahera doszło do erupcji wulkanu Ibu. W niebo wyrzucona została chmura popiołu. Mieszkańcy okolicznych miejscowości zostali ewakuowani - podały władze.

Na razie nie ma informacji o zaginionych, rannych lub ofiarach śmiertelnych poniedziałkowej erupcji wulkanu.



W związku z trwającą sześć minut erupcją wulkanu w szkołach w Canlaon City zawieszono zajęcia, a trzy linie lotnicze odwołały w sumie 32 loty w rejonie, gdzie doszło do erupcji.



Władze doradzają mieszkańcom okolic wulkanu, by nosili maski, aby chronić się przed pyłem wulkanicznym.