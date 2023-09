Rok 1960: Trzęsienie ziemi w Maroku zniszczyło Agadir

Najtragiczniejsze trzęsienie ziemi w historii najnowszej Maroka miało miejsce w 1960 roku - w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 5,8 zginęło wówczas ok. 12 tys. osób, a kolejnych kilkanaście tysięcy zostało rannych. Tamto trzęsienie ziemi zniszczyło dużą część Agadiru - jego skutki były tragiczne ze względu na stosunkowo niewielką głębokość na której doszło do wstrząsów (ok. 15 km), a także ze względu na wady konstrukcyjne budynków. Dwa dni po trzęsieniu ziemi cały Agadir, w którym bez dachu nad głową zostało ok. 35 tys. osób, ewakuowano, aby uniknąć rozprzestrzeniania się epidemii. Miasto straciło w wyniku trzęsienia ziemi ok. 1/3 mieszkańców.

Dziś miasto to, które liczy ponad 400 tys. mieszkańców, jest najpopularniejszą nadmorską miejscowością wypoczynkową w Maroku.

Akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Agadirze w 1960 roku U.S. Air Force, Public domain, via Wikimedia Commons

W lutym 2004 roku Maroko nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5, w którym zginęło ok. 630 osób, kilkaset zostało rannych, a 15 tys. straciło dach nad głową. Tamto trzęsienie ziemi miało miejsce w rejonie położonego na północy Maroka, nad brzegiem Morza Śródziemnego portu Al Hoceima.



Wielu mieszkańców Al Hoceimy zginęło wówczas we śnie pod gruzami swoich zbudowanych z glinianych cegieł domów. Wiele domów zostało zniszczonych w sąsiadujących z portem wioskach. Tuż po trzęsieniu ziemi mieszkańcy dotkniętych jego skutkami rejonów zorganizowali protest uskarżając się na brak pomocy ze strony rządu. Doszło wówczas do starć mieszkańców z wojskiem, w których kilka osób zostało rannych.



W marcu 1969 roku Maroko i Portugalię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8, w którym zginęło 13 osób. Z kolei w styczniu 2016 roku w wyniku trzęsienia ziemi w Al Hoceimie zginęła jedna osoba.