Historyczna część Marakeszu, popularna atrakcja turystyczna dla Marokańczyków i zagranicznych turystów, została uszkodzona w wyniku trzęsienia ziemi.

W sobotę Marokańczycy i obcokrajowcy spacerowali po starożytnym mieście, robiąc zdjęcia zniszczeń i stołując się w popularnych restauracjach, podczas gdy inni zebrali się, by spać na głównym placu.

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Silne trzęsienie ziemi w Maroku. Rośnie liczba ofiar Silne trzęsienie ziemi o sile 6,8 stopnia nawiedziło środkowe Maroko. Liczba ofiar wzrosła do ponad 2000. Służby ratunkowe mają problemy z dotarciem do najbardziej dotkniętego regionu z powodu zniszczenia dróg.

Noureddine Lahbabi, emerytowany 68-latek z czwórką dzieci, powiedział, że on również przygotowywał się do spania na zewnątrz, ponieważ obawia się o stan swojego domu.

- To bolesne doświadczenie. Kiedy przytrafia się to twojemu bratu lub siostrze, jest to naprawdę bolesne - powiedział.

Świat wysyła pomoc do Maroka

"W związku z tragicznym ziemi w Maroku, w którym zginęło ponad 1000 osób, chciałbym podkreślić, że Polska jest gotowa udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy. Nasze myśli i modlitwy są z rodzinami ofiar i mieszkańcami Maroka" - napisał na X (dawniej Twitter) prezydent Andrzej Duda.