Powódź w Pekinie: Ewakuacja mieszkańców. Rzeki zmyły drogi

Największa burza w Pekinie od 10 lat

To najbardziej niszczycielska burza, jaka nawiedziła Pekina od 2012 roku, gdy powodzie doprowadziły do śmierci 77 osób, co władze początkowo próbowały zatuszować.

Chiny zmagają się z tajfunami i ulewnymi deszczami w miesiącach letnich, ale częstotliwość i zniszczenia, jakie przynoszą coroczne deszcze, zostały spotęgowane przez zmiany klimatyczne. Co najmniej 300 osób zginęło w powodziach w Zhengzhou w prowincji Henan w 2021 roku.

Władze w Chinach nie opublikowały jeszcze żadnych szacunków dotyczących potencjalnych strat finansowych, ale przed burzą ostrzegały, że ulewne deszcze mogą zniszczyć pola uprawne na kilka tygodni przed jesiennymi zbiorami.

Doksuri był jednym z najsilniejszych tajfunów, jakie nawiedziły Chiny w ostatnich latach. Dotarł do południowo-wschodniej prowincji Fujian, gdzie według władz ucierpiało ponad 2,6 miliona osób.

Przed uderzeniem w Fujian, tajfun zabił co najmniej 39 osób na Filipinach i uderzył w część południowego Tajwanu.