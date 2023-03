Raport przeprowadzony przez rząd Somalii wskazuje, że w ubiegłym roku, znacznie więcej dzieci, niż w poprzednich latach, zmarło z powodu trwającej suszy. Badacze szacują, że w 2022 roku w Somalii było 43 000 nadmiarowych zgonów z powodu suszy. Połowa ofiar suszy to dzieci poniżej piątego roku życia.

Raport został opublikowany w poniedziałek przez ministerstwo zdrowia Somalii, a także UNICEF i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Opracowali go naukowcy z London School of Hygiene and Tropical Medicine i Imperial College London, którzy przyjrzeli się szacunkom śmiertelności w całej Somalii od stycznia do grudnia 2022 roku.

Dokładne statystyki są jednak trudne do zebrania, ponieważ populacja Somalii jest rozproszona na dużych i odległych obszarach. Uważa się, że najwyższy wskaźnik umieralności występuje w południowo-środkowej Somalii i w regionach Bay, Bakool i Banadir, które są najbardziej dotknięte skutkami klęski żywiołowej.

34,2 tysiące Tyle osób może umrzeć w Somalii z powodu suszy w 2023 roku

Minister zdrowia Somalii, dr Ali Hadji Adam Abubakar, podkreślił, że rząd "nadal jest zaniepokojony skalą wpływu suszy na pogłębiający się kryzys żywnościowy".

Na podstawie raportu opracowano model, który wskazuje, że od stycznia do czerwca 2023 roku 135 osób dziennie może umierać z powodu kryzysu, a całkowita liczba zgonów liczona jest na poziomie od 18 100 do 34 200.

- Dlatego wzywamy wszystkich naszych partnerów i darczyńców do dalszego wspierania sektora zdrowia w budowaniu odpornego systemu opieki zdrowotnej, który musi działać dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych - powiedział Abubakar.

Obecny kryzys jest już bardziej dotkliwy niż susza, która nawiedziła Somalię w latach 2017-2018.

Wafaa Saeed, przedstawiciel UNICEF w Somalii, powiedział, że jest zasmucony tym, jak susza wpływa na społeczeństwo, ale dodał że „mogło być o wiele więcej ofiar śmiertelnych, gdyby Somalia nie otrzymała pomocy humanitarnej, dzięki której można było dotrzeć do ludzi najbardziej poszkodowanych”.

- Musimy nadal ratować życie, zapobiegając niedożywieniu, zapewniając bezpieczną i czystą wodę, poprawiając dostęp do świadczeń zdrowotnych, szczepiąc dzieci przeciwko śmiertelnym chorobom, takim jak odra, i zapewniając krytyczne usługi ochronne – podkreślił.

Badanie jest pierwszym z planowanej serii i zostało sfinansowane przez brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty.