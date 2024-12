- To znacznie pogorszy sytuację w zakresie płatności, mówi Aleksiej Poroszyn, dyrektor generalny First Group JSC.

Rosyjscy uczestnicy wymiany z Chinami wskazują, iż „nowe zasady mogą potwierdzać, że Stanom Zjednoczonym udało się wpłynąć na Chiny, a Pekin chce pokazać Waszyngtonowi, że zapobiega niewłaściwemu wykorzystaniu wrażliwych technologii i materiałów do celów innych niż pokojowe.

Eksport z Chin do Rosji dużo trudniejszy

- Teraz eksport ważnych produktów do Rosji stanie się znacznie trudniejszy, jeśli nie całkowicie zatrzymany – mówi Kuzniecow. Dodał, że w ten sposób Chiny pokazują Stanom Zjednoczonym, że zapobiegają niewłaściwemu wykorzystaniu wrażliwych technologii i materiałów do celów innych niż pokojowe.

Już wcześniej chińskie firmy zaczęły odmawiać bezpośrednich dostaw swoich produktów do Rosji i domagać się przekierowania importu do krajów trzecich. Dotyczyło to towarów takich jak elektronika, sprzęt agd czy artykuły budowlane.

Już przez 1 grudnia handel Rosji z Chinami był utrudniony ze względu na odmowę chińskich banków przyjmowania płatności od rosyjskich firm. Stało się to po wprowadzeniu 12. pakietu unijnych sankcji wobec Rosji oraz dekrecie prezydenta USA Joe Bidena. Wprowadzał on ograniczenia wobec banków krajów trzecich w zakresie współpracy i pomocy rosyjskiemu kompleksowi wojskowo-przemysłowemu, a także przedsiębiorstwom objętym sankcjami.

Według danych chińskich służb celnych w pierwszym półroczu obroty z Rosją zwiększyły się o 1,6 proc. w ujęciu rocznym i wyniosły 136,67 mld dolarów. Dane rosyjskie o handlu zagranicznym zostały przez Kreml utajnione.