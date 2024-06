Właściciel 4F zaskakuje pozwem. Chce pieniędzy od Intersportu. Sam ma kłopoty

- W ciągu 14 dni odwołamy się od decyzji sądu. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że prowadzimy rozmowy z OTCF w sprawie ugodowego zakończenia sprawy - mówi nam Piotr Dyjas, prawnik i członek rady nadzorczej Intersport Polska.

Poprosiliśmy Igora Klaję o komentarz i odpowiedzi na pytania. Opublikujemy je, gdy je otrzymamy.

Jak ustaliliśmy OTCF wystąpiło o zapłatę za towary dostarczone Intersportowi w latach 2022 i 2023. Inwestor zaskoczył tym ruchem ukraińskiego udziałowca. Widać więc, że właściciel marki 4F długo czekał na płatności, ale nie wykonywał żadnych ruchów. Mogło to wynikać z ustaleń z giełdową firmą, która potrzebowała ratunku.

Długi duszą sportowe firmy

Wyjaśnienie może być proste. Teraz i OTCF może potrzebować pieniędzy. Igor Klaja w kwietniu udzielił nam wywiadu, w którym mówił o planach budowy sieci własnych sklepów w Europie i chęci stworzenia konkurencyjnego produktu dla butów Adidasa.

Nie wspomniał wtedy o sporze o rozliczenia z Intersport Polska, a podkreślał siłę nowego głównego udziałowca.

- Z mojej perspektywy zaangażowanie partnera ukraińskiego to szansa na to, że sukces odniesiony na Ukrainie przełoży się też na polski rynek. Uważam, że jest to ciekawy partner, aby zarządzać Intersport Polska. My jesteśmy tylko biernym akcjonariuszem – mówił Klaja.