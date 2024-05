Już w lutym firma informowała, że przewiduje stratę netto w wysokości 1,9 mld HKD (243 mln USD.) za 2023 r. ze względu właśnie na trudny rynek europejski. Firma wprost informowała o spadku przychodów i braku możliwości dalszego ograniczenia kosztów operacyjnych.

Przychody spadły o 16,3 proc., z 7,063 mld HKD w 2022 r. do 5,912 mld HKD w 2023 r. Wynika to z różnych czynników, m.in. niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego w Europie, szczególnie w Niemczech. Inne powody to trwające napięcia geopolityczne na całym świecie, w szczególności konflikt na Ukrainie, jak również wysokie koszty energii, które mają wpływ na siłę nabywczą konsumentów.

Esprit zamyka sklepy w Europie

Esprit podkreślała wówczas, że łączny efekt tych wyzwań poważnie osłabił zaufanie konsumentów, szczególnie w Europie, gdzie Esprit prowadzi głównie działalność, co doprowadziło do zmniejszenia wydatków uznaniowych i ostatecznie spadku całkowitych przychodów.

Problemy mają też inne firmy odzieżowe. Wcześniej choćby Levi Strauss & Co. ogłosił, że produkcja jeansów Levi's w Płocku ma zakończyć się do połowy czerwca 2024 roku. Decyzja została podjęta przez firmę w związku z coraz bardziej wymagającą sytuacją na rynku pracy i stale rosnącymi kosztami produkcji. Firma podkreśla, że będzie nadal prowadzić w Polsce działalność handlową i obsługiwać klientów firmy poprzez biuro w Warszawie oraz sieć 25 sklepów detalicznych na terenie całego kraju.

Zakład Levi Strauss & Co. był pierwszą zachodnią inwestycją w Płocku po upadku poprzedniego systemu w Polsce. Został otwarty w 1992 roku.