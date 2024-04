Inflacja szalała za rządów PiS. Teraz PiS chce obniżać VAT, żeby z nią walczyć

Nowy rząd postanowił wrócić do poprzedniej stawki, ponieważ wzrost cen wyhamowuje, a poza tym budżet zyska na tym w tym roku ok. 10 mld zł.

Czytaj więcej Biznes Wraca wyższy VAT na żywność. Taniej u kosmetyczki Z końcem marca wygasło rozporządzenie, na mocy którego produkty żywnościowe zostały objęte obniżoną, zerową stawką VAT. Tym samym od poniedziałku stawka VAT na żywność wynosi znowu 5 proc. Usługi branży beauty opodatkowane są natomiast niższą, 8 proc. stawką VAT.

PiS chce przywrócić zerową stawkę VAT na żywność. Do końca roku

Aktualna opozycja postanowiła na tym trochę ugrać. - Postanowiliśmy po raz kolejny złożyć w Sejmie projekt ustawy, który przywraca zerową stawkę VAT-u na żywność - mówił Mariusz Błaszczak dodając, że ustawa ma zagwarantować zerową stawkę do końca tego roku.

Politycy obecnej koalicji rządzącej choćby w serwisie X zauważają, że rząd Mateusza Morawieckiego także planował powrót do 5 proc. stawki, ale już po wyborach, w efekcie których PiS władze stracił.

Obecna sytuacja to także paliwo dla sieci handlowych, organizujących akcje promocyjne w celu przyciągnięcia uwagi konsumentów. - Obecnie ceny regularne a promocyjne to jakiś kosmos. Czasem nawet 60-70 proc. taniej — pisze ekonomista Rafał Mundry. - Regularne zostawią, a promocyjne będą trochę wyższe lub rzadziej. I efekt marketingowy gotowy. Np. masło, regularna to 5,99 zł. A co chwila jest po 2,85. Pierś z kurczaka po 23,99 zł. W promocji po 9,99 zł - dodaje.