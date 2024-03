Sklepy wyręczają rząd. Unikniemy podwyżek cen po powrocie VAT?

To o tyle ważne, że akcje zbiegają się z zakupami wielkanocnymi, które dla Polaków oznaczają dodatkowe wydatki, ponoszone głównie na żywność. Tym szczególniej w tym okresie analizują wszelkie promocje i różnego typu akcje marketingowe.

Sposoby na oszczędne zakupy

- Zakupy kojarzą się z promocjami i oszczędzaniem. Na przedświątecznych zakupach ma zamiar oszczędzać zdecydowana większość respondentów, bo aż 74 proc. - mówi Iwona Karczmarczyk z zespołu serwisu Moja Gazetka, agregatora ofert promocyjnych z sieci handlowych. - Swoje sposoby na oszczędne zakupy mają też nasi użytkownicy, którzy zamierzają przede wszystkim szukać promocji, na co wskazuje 78 proc. 42,5 proc. chce ograniczyć zakupy spożywcze, a 35 proc. kupić tańsze produkty spożywcze niż zazwyczaj - dodaje.

78 proc. dorosłych Polaków ma świadomość, że z dniem 1 kwietnia wraca 5 proc. stawka VAT na głównie nieprzetworzone produkty spożywcze. Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia, zdaniem 76 proc. sklepy podniosą wtedy ceny, tylko co dziesiąty uważa, iż pozostawią je na niezmienionym poziomie.

Rząd w marcu ogłosił, ze po dwóch latach obowiązywania zawieszenia wraca 5 proc. stawka VAT na większość produktów spożywczych, głównie tych nieprzetworzonych. Branża przyjęła to z zaskoczeniem, spodziewano się przedłużenia zwolnienia jeszcze o kwartał, by podatek wrócił w wakacje. Z jednej strony po wyborach samorządowych, z drugiej lato to szczyt sezonu na warzywa i owoce, co również przyczynia się do obniżenia cen. Stało się jednak inaczej, co konsumenci także przyjmują z niepokojem.