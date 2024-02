Zarządzana przez Marka Bielendę spółka kosmetyczna nie ustaje w powiększaniu swego biznesu poprzez przejęcia. Bielenda, która pod koniec zeszłego roku kupiła marki Tołpa i ON rozwijane przez Torf Corporation, w poniedziałek ogłosiła kupno całości udziałów w spółce Kanani Europe. Wraz z marką Miya, która firmuje produkty do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów oraz kosmetyki kolorowe do makijażu.

Kanani Europe od 2021 r. należała do rodzinnej firmy inwestycyjnej TDJ (jej właścicielem jest znany biznesmen Tomasz Domogała). TDJ nie wychodzi jednak z biznesu kosmetycznego. Jak poinformował w komunikacie o transakcji Jacek Leonkiewicz, prezes TDJ, częścią struktury transakcji jest reinwestycja firmy w Grupę Bielenda — TDJ dołączy do jej akcjonariatu. W ten sposób rozwój Bielendy będą wspierali już dwaj inwestorzy finansowi.