Biedronka otwiera e-sklep spożywczy. Minimalna kwota zamówienia zbija z nóg

Wysoka minimalna kwota zamówienia, czy nie odstraszy klientów?

Biedronka od zawsze chwali się swoimi niskimi cenami (ostatnio także za pomocą wiadomości tekstowych, w których porównuje je do cen sieci Lidl). Tanie, bądź względnie tanie, zakupy są mocną stroną należącej do portugalskiego Jeronimo Martins sieci. Tymczasem zakupy online mają wysoko postawiony próg minimalnej kwoty zakupów – by dostawa (kosztująca 19,99 zł przy dwugodzinnym terminie) się odbyła, zamówić trzeba minimum za 249 zł. Nie jest to może kwota zaporowa, szczególnie dla licznych rodzin, ale dla singli może już taka być. Dostawa może być darmowa przy dłuższych terminach i kwocie zamówienia przekraczającej 500 zł.

Klienci sami będą mogli decydować, jak i czy Biedronka ma się z nimi kontaktować w przypadku braku produktu w placówce kompletującej zamówienie. Osoba odpowiedzialna za to może się z klientem kontaktować, może sama podejmować decyzję lub też produkty niedostępne będą domyślnie usuwane z listy zakupów. I tu ważna informacja – brak produktu czy produktów nie będzie uwzględniany przy minimalnym progu zamówienia. Czyli w sytuacji, w której brak produktu w sklepie powoduje, że zakupy będą mniej warte, to one i tak przyjadą.

Biedronka oferuje możliwość zapłaty w zasadzie wszystkimi metodami płatności online. I podkreśla, że nie dostarcza w ten sposób produktów wyłączonych ustawowo z zakupów online. Sklep został uruchomiony we współpracy z platformą Glovo.