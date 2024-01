Haribo i Coca-Cola znikają z półek. Detaliści walczą z markami o ceny

Szykuje się kolejna duża wojna handlowa, tym razem Chin z Unią. Dotyczy e-aut i okowit, głównie koniaku. We wrześniu Bruksela wszczęła śledztwo ws. chińskich subwencji do e-aut, a szczyt UE w grudniu stwierdził, że Unia nie będzie tolerować nieuczciwej konkurencji. Pekin odpowiedział teraz na to śledztwem ws. dumpingu cen unijnych okowit.