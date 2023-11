Allegro lepiej sobie radzi w kraju niż za granicą

– Doświadczenia z otwarcia allegro.cz powinny też pozytywnie wpływać na efektywność kolejnych otwarć platformy. Rynek polski, który w naszej wycenie waży znacznie powyżej 90 proc., nie daje powodów do niepokoju, ale bardzo duża niepewność dotyczy ekspansji – podsumowuje Niszcz.

Ponadto inwestorzy biorą pod uwagę ryzyko dalszej podaży akcji od dużego akcjonariusza w 2024 r. Od debiutu Allegro na GPW (jesienią 2020 r.) doszło trzy razy do transakcji ABB. Za każdym razem po niższej cenie. Ostatnio, kilka tygodni temu, po 29 zł za akcję.

Prognozy pod lupą

W IV kwartale 2023 r. Allegro oczekuje wzrostu GMV (wartość sprzedaży brutto) z działalności w Polsce w przedziale 9–11 proc., przy wzroście przychodów o 17–20 proc. i skorygowanego wyniku EBITDA o 20–23 proc. Z kolei przewidywana wartość GMV działalności międzynarodowej ma spaść o 10–14 proc., przychody o 33–38 proc., a skorygowana strata EBITDA ma wynieść 160–180 mln zł. Wydatki inwestycyjne w IV kwartale szacowane są na 90–100 mln zł w Polsce i 20–30 mln zł za granicą. Zakładany przez zarząd wzrost GMV całej grupy to 7–9 proc., a zmiana przychodów ma być w przedziale od -2 proc. do +2 proc. Z kolei skorygowany wskaźnik EBITDA ma być o 0–6 proc. wyższy rok do roku, a CAPEX na poziomie 110–130 mln zł.

W III kwartale przychody grupy rok do roku zwiększyły się o 4,8 proc., do 2,43 mld zł, i były zbliżone do oczekiwań analityków. Zwyżkujące przychody przy kontroli kosztów przełożyły się na wzrost skorygowanej EBITDA z działalności w Polsce o 32,4 proc., do 778 mln zł. Z kolei wartość GMV, uwzględniająca działalność międzynarodową, zwiększyła się o 9 proc., a skorygowana EBITDA o 26 proc., do 677 mln zł, przebijając o kilka procent oczekiwania analityków. Jeszcze większą, kilkunastoprocentową różnicę in plus widać na poziomie netto. Zysk wyniósł 241,7 mln zł wobec przewidywanych przez analityków 208 mln zł. Rok wcześniej grupa miała aż 2,2 mld zł straty, bo w wynikach ujęto odpis na utratę wartości aktywów grupy Mall.

Wartość sprzedaży brutto z działalności w Polsce wzrosła w III kwartale o 10,5 proc., do 13,3 mld zł, znacząco przewyższając dynamikę krajowej sprzedaży detalicznej.