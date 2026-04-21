Ostatnie lata pokazują, że zmieniła się nie tyle doktryna ekonomiczna, co oczekiwania społeczne. Covid, wojna na Ukrainie, to wydarzenia, które wzbudziły oczekiwania obywateli dotyczące aktywności państwa w gospodarce. Nie inaczej jest z ostatnią wojną amerykańsko-izraelską przeciw Iranowi i jej wpływem na ceny paliw. Jak wydarzanie globalne wpływają na myślenie o relacjach państwo -gospodarka? Czy zmienia się myślenie o sektorach strategicznych? Jaką rolę powinno odgrywać państwo w kwestii innowacji? Czy powinno być bardziej inwestorem czy regulatorem?

Filozofowie od kilku stuleci zwracają uwagę na swoistą sprzeczność między wolnością i równością. Absolutna wolność prowadzi do nierówności, absolutna równość do braku wolności. Obie skrajności mają bardzo poważne konsekwencje polityczne. Jak to wyważyć dzisiaj, przy obecnych zagrożeniach wewnętrznych (nierówności wzmagają populizm) i zewnętrznych (sprawiają, że społeczeństwa stają się bardziej podatne na radykalizm ale i dezinformację).

O tym będziemy rozmawiać podczas debaty „Rola państwa w gospodarce”, która odbędzie się 23 kwietnia 2026 r. w godzinach 11.30-13.00. Zapraszamy i zachęcamy do rejestracji na wydarzenie! Zachęcamy też do zapoznania się z pełną agendą Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.