MFW planował rozpocząć konsultacje w ramach Art. IV w ostatni poniedziałek. 1 października misja Funduszu miała polecieć do Moskwy.

Tymczasem we środę, 18 września wypłynęła informacja, że konsultacje zostały odłożone.



„Konsultacje w ramach Artykułu IV z Rosją zostały odłożone na czas, kiedy zgromadzimy wszystkie niezbędne dane do analiz koniecznych do przeprowadzenia rygorystycznych konsultacji” — czytamy w oświadczeniu MFW. W tym oświadczeniu nie ma ani słowa o tym jak długo to „gromadzenie niezbędnych danych” potrwa.

Wcześniej wszystko było drobiazgowo zaplanowane, aż do momentu kiedy ministrowie finansów 9 krajów europejskich, w tym Polski, kategorycznie zaprotestowało przeciwko uwierzytelnieniu rosyjskiego rządu, który wznowienie kontaktów z MFW już wykorzystuje do podważania sankcji. Ministrowie wskazywali, że MFW ryzykuje swoją reputacją, a powrót do normalizacji stosunków z Rosją, jakby wojny w Ukrainie nie było, byłby usankcjonowaniem normalnych stosunków z agresorem.