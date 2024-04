Zagraniczne firmy zaczęły nieco lepiej oceniać Polskę. Stanęliśmy na podium

Poprawiają się oceny stanu polskiej gospodarki w oczach zagranicznych inwestorów. Jeśli w 2023 r. jedna trzecia określała go jako zły, to w tym roku odsetek negatywnych opinii zmalał do niespełna 13 proc. Jednocześnie największe niezadowolenie przedsiębiorców nadal budzi przewidywalność polityki gospodarczej, rosnące koszty pracy oraz system podatkowy i działania administracji skarbowej – wynika z najnowszego raportu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), przygotowanego we współpracy z izbami zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce, do którego dotarła „Rzeczpospolita”.

Polska ostatnia na podium pod względem atrakcyjności

Mimo największej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej, Polska znalazła się na trzecim miejscu najbardziej atrakcyjnych krajów regionu, za Estonią i Litwą. Pod uwagę brano 25 kryteriów w pięciu obszarach: polityki gospodarczej i administracji (3. miejsce), podatków i dotacji (6. miejsce), otoczenia gospodarczego (5. miejsce), rynku pracy (4. miejsce) oraz infrastruktury (4. miejsce).

Naszym najważniejszym atutem jest członkostwo w Unii Europejskiej, komunikacja w ujęciu jakości sieci i usług, transport i logistyka, cyfryzacja administracji czy kwalifikacje pracowników.