MFW: światowa gospodarka solidna, ale może być lepiej

Jej zdaniem, wiele zrobiono w walce z inflacją dzięki polityce walutowej banków centralnych, które muszą starannie podejmować decyzje dotyczące stóp procentowych opierając się na dostępnych danych. Powinny być odporne na apele o zbyt wczesne obniżanie stóp, bo to może wywołać nową inflację. Z kolei zbyt długie czekanie z tym może osłabić działalność gospodarczą.

Kristalina Georgiewa zwróciła się do polityków o odtworzenie buforów finansowych w budżetach, mocno zmniejszonych po kolejnych kryzysach. Wyższe stopy mają wpływ na dług, jego obsługa tego pochłonie w tym roku ok. 5 proc. przychodów w krajach rozwiniętych i niemal 14 proc. w krajach najuboższych. W krajach najbardziej zadłużonych konieczna jest restrukturyzacja długu. Mimo ograniczeń budżetowych kraje powinny jednocześnie podejmować działania pobudzające wzrost, zachęcać do przekształceń gospodarki z wykorzystaniem technologii cyfrowych i zmniejszaniem zagrożeń dla klimatu — uważa szefowa MFW.

Gospodarka strefy euro ożywia się

Największe firmy strefy euro uznały w okresowej ankiecie EBC, że trwa nieśmiałe i niejednolite ożywienie, bo rośnie konsumpcja, a hamulcami są nadal małe inwestycje i napięty rynek pracy. „Ze wszystkich kontaktów wynikała podobna ocena stopniowego choć skromnego ożywienia działalności w ciągu roku. Ostatni cykl pozbywania się zapasów dobiegł końca, pojawiły się pierwsze oznaki wzrostu zaufania konsumentów” — stwierdził EBC po wysłuchaniu przedstawicieli 57 największych firm.

Producenci artykułów konsumpcyjnych mówili o rozsądnym wzroście, firmy od półproduktów o stabilizacji a nawet o wzroście popytu. Zaczął też rosnąć popyt na elektronikę użytkową. Przygnębieni byli natomiast przedstawiciele handlu detalicznego i producenci żywności, którzy nie odczuli jeszcze większej zmiany.

Bałkany muszą przyspieszyć reformy

Wzrost gospodarki 6 krajów bałkańskich: Albanii, Bośni, Kosowa, Czarnogóry, Północnej Macedonii i Serbii wyniesie w tym roku 3,2 proc., a w 2025 r. 3,5 proc., wróci do poziomu sprzed pandemii, ale będzie nadal za mały, aby mogły zbliżyć się do krajów UE — stwierdził Bank Światowy w wiosennym raporcie. Poprawił o 0,2 pkt proc. wzrost dla tego regionu na podstawie ostrożnego optymizmu, że udało mu się zapanować nad wstrząsami z okresu pandemii. Mniejsze inwestycje i gorsza wymiana handlowa ze strefą euro będą czynnikami hamującymi rozwój — ocenił BŚ.

Inflacja w regionie zmalała z 14,3 proc. w styczniu 2023 do 5,1 proc. w grudniu 2023, ale ten spadek był różny, w Bośni do 2,2 proc., a w Serbii do 7,6 proc. PKB per capita wynosi prawie 40 proc. średniej w Unii, kraje tego regionu muszą uruchomić wiele reform., aby zmniejszyć lukę w rozwoju względem Unii, do której chcą wstąpić — uznali autorzy raportu.