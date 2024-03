MFW ma trzy scenariusze dla Ukrainy. Jeden optymistyczny, dwa – dużo gorsze

Czytaj więcej Gospodarka Ukraina prymusem w MFW. Rekordowe rezerwy walutowe Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził wypłatę 880 mln dol. dla Ukrainy. Jest to część pakietu pomocowego o wartości 15,6 mld dol. przyjętego w 2023 roku. Te pieniądze powinny się znaleźć na ukraińskich kontach w najbliższych dniach.

Według ocen funduszu, przedłużający się konflikt „znacząco zaważyłby na nastrojach gospodarczych, tempie powrotów migrantów, potrzebach w zakresie wydatków fiskalnych i możliwościach eksportowych”. W negatywnym scenariuszu sięga 10 proc,, w bazowym – 8,5 proc. W grudniu 2023 roku, po drugim przeglądzie obecnego programu wartego ponad 15 mld dol. MFW zakładał w scenariuszu pesymistycznym na 2024 spadek PKB o 5 proc. przy inflacji na poziomie 11 proc. Jeśli chodzi o rok 2025, prognoza wzrostu PKB i inflacji w scenariuszu pesymistycznym pozostaje niezmieniona na poziomie odpowiednio 0 i 8,5 proc., natomiast w bazowym fundusz zakłada wzrost gospodarczy na poziomie nawet 6,5 proc. przy inflacji na poziomie 7 proc. Jednocześnie nawet zaktualizowany scenariusz negatywny poprawia prognozę deficytu handlowego na 2024 rok o 5,8 mld dolarów, do 33,1 mld dolarów. Dlatego rezerwy Narodowego Banku Ukrainy spadną do 34,4 mld dolarów, a nie jak przewidywano w grudniu – do 32,4 mld dolarów. W górę poszła również prognoza deficytu budżetu państwa, o 1,4 pkt. proc. do 17,6 proc. PKB (w scenariuszu bazowym – 13,7 proc. PKB), a szacunek długu publicznego obniżono o 5,5 p.p. do 105,9 proc. PKB (w scenariuszu bazowym 94 proc.).

Mogą być nowe podatki

MFW nie ukrywa, że sytuacja Ukrainy może się jednak okazać jeszcze gorsza, niż nawet w scenariuszu pesymistycznym. „Jeśli dotkliwość wstrząsów wypchnie kraj poza scenariusz pesymistyczny, może zaistnieć potrzeba podjęcia dodatkowych środków, ale władze mają zaangażowanie i możliwości, aby wdrożyć takie środki. Ponowne wstrząsy wykraczające poza scenariusz pesymistyczny mogą zmusić władze do podjęcia tymczasowych niekonwencjonalnych środków ” – czytamy w prognozie funduszu.

W zależności od wielkości potrzeb finansowych MFW uważa, że ​​istnieją środki awaryjne, które mogłyby dodatkowo zwiększyć dochody (na przykład podatek solidarnościowy w formie dodatku do podatku dochodowego od osób fizycznych i/lub dodatkowy podatek od towarów luksusowych lub akcyza/opłaty) oraz uruchomienie na jeszcze większą skalę finansowania obligacjami krajowymi, a także finansowania pieniężnego w ramach parametrów programu.