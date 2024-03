Ponad 5 mld euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Polski

Europejski Bank Inwestycyjny utrzymał w miniony roku silne zaangażowanie w finansowanie w Polsce. Udzielił wsparcia kwotą prawie 5,1 mld euro, co niemal odpowiadało całkowitemu wsparciu w roku wcześniejszym, kiedy wyniosło ono 5,45 mld euro. Co ważne finansowanie transformacji energetycznej w Polsce wzrosło o 80 proc. w stosunku do 2022 r. i sięgnęło 1,78 mld euro. Wsparcie dla rozwoju regionów i miast osiągnęło poziom 2,33 mld euro. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz firmy o średniej kapitalizacji otrzymały 633 mln euro finansowania. Poziom inwestycji Banku w projekty innowacyjne oraz we wsparcie kapitału ludzkiego sięgnęło 360 mln euro. Natomiast udział zielonego finansowania i zaangażowanie w projekty przyjazne klimatowi wzrosło do 52 proc. z 49 proc. rok wcześniej.

Reklama

- EBI aktywnie przyczynia się do zrównoważonej transformacji sektora energetycznego w Polsce – mówiła w poniedziałek w Ministerstwie Finansów w czasie prezentacji wyników Europejskiego Banku Inwestycyjnego jego wiceprezes, prof. Teresa Czerwińska. - Do naszych priorytetów należy też finansowanie innowacji i promowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki tym inwestycjom EBI wspiera miejsca pracy, stymuluje wzrost gospodarczy i umacnia pozycję Polski wśród gospodarek Unii Europejskiej - dodała.

Czytaj więcej Dane gospodarcze GUS podał najnowsze dane o bezrobociu za luty. Rynek pracy wciąż silny Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 5,4 proc., tak samo jak w styczniu i nieco mniej niż rok wcześniej. Do urzędów pracy płynie coraz szerszy strumień ofert od pracodawców.

- Obecne wyzwania, z którymi wszyscy się mierzymy - począwszy od transformacji energetycznej, przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych, przez poprawę konkurencyjności europejskich gospodarek, aż po potrzebę radykalnego zwiększenia gotowości obronnej Europy - sprawiają, że kraje członkowskie UE muszą działać szybko i solidarnie. Europejski Bank Inwestycyjny od wielu lat jest w centrum wielu tych działań i jestem pewny, że tak pozostanie. Szczególnie liczymy na współpracę z EBI w obszarze finansowania potrzeb w zakresie obrony i bezpieczeństwa – stwierdził Andrzej Domański, minister finansów.

Transformacja energetyczna, innowacje, cyfryzacja

Z kwoty 1,78 mld euro na transformację energetyczną, 610 mln euro, częściowo wsparte przez InvestEU, zainwestowano w rozwój jednej z największych farm wiatrowych na świecie (i pierwszej na Morzu Bałtyckim) budowanej przez Baltic Power. Ponadto, PGE i Enea otrzymały odpowiednio 1,4 mld zł i 1 mld zł na rozwój i modernizację sieci dystrybucji energii. Projekty te mają znaczenie strategiczne i są zgodne z planem RePowerEU, który ma na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w sektorze energetycznym, poprawę efektywności energetycznej oraz wzmocnienie niezależności energetycznej Unii Europejskiej.