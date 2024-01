Zwiększyły się długi polskich szpitali. Najgorzej jest na Mazowszu

21,26 mld zł wyniosły wszystkie długi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod koniec III kwartału 2023 r. – podał resort zdrowia. To o ponad 2,25 mld zł więcej niż rok wcześniej i o 1,78 mld zł więcej niż pod koniec 2022 r.

Dla określenia, na ile trudna jest sytuacja finansowa szpitali ważniejsze są dane o zadłużeniu wymagalnym – to takie, którego termin spłaty minął. Pod koniec września było to 2,4 mld zł. Co prawa o ponad 126 mln zł mniej niż kwartał wcześniej, ale o 428 mln zł więcej niż pod koniec 2022 r.

Długi wymagalne szpitali zwykle nieco zmniejszają się pod koniec roku i rosną na początku kolejnego. Z informacji resortu zdrowia wynika, że w ciągu trzech kwartałów 2023 r. roku zadłużenie nominalnie wzrosło w placówkach województw: mazowieckiego – prawie 139 mln zł (wyniosło 489 mln zł), lubelskiego — prawie 109 mln zł (wynosiło ponad 353 mln zł), kujawsko-pomorskiego — 72,4 mln zł (wyniosło ponad 237 mln zł). Wyraźnie zaś zmniejszyło się w Małopolsce – o ponad 180 mln zł (do 5 mln zł). Spadło także o 8 mln zł w placówkach woj. zachodniopomorskiego (do ponad 41 mln zł) oraz pomorskiego – o 3, 5 mln zł (do 5,3 mln zł).

Na problemy finansowe szpitali powiatowych kilka miesięcy temu zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli. 223 starostwa odpowiedziały na ankietę NIK. Na ich terenie funkcjonuje 249 szpitali powiatowych: 178 SPZOZ i 71 spółek prawa handlowego. Na koniec 2021 r. prawie 60 proc. szpitali powiatowych miało zobowiązania wymagalne, z czego 36 proc. stanowiły zobowiązania powyżej 1 mln zł.