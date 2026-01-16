Aktualizacja: 16.01.2026 11:15 Publikacja: 16.01.2026 10:58
Foto: AdobeStock
Po wczorajszym ataku popytu WIG20 znów znalazł się powyżej poziomu 3300 pkt. W piątek rano popyt ponownie przystąpił do ataku, chociaż tym razem ruch był niewielki. Wystarczyło to jednak, aby nasz flagowy indeks ustanowił nowy rekord hossy, choć odbyło się to bez fajerwerków. Tym bardziej że jeszcze w pierwszej godzinie handlu WIG20 cofnął się w okolice zamknięcia notowań z czwartku. Można więc mówić raczej o przeciąganiu liny niż o jakimś znaczącym ruchu.
Podobnie jest zresztą na innych europejskich rynkach. Tam jednak to przeciąganie liny wygrywają na razie niedźwiedzie. DAX po godzinie notowań spadał o 0,2 proc., a francuski CAC40 zniżkował o 0,5 proc.
Niewielkie wzrosty zanotowały wczoraj indeksy amerykańskie. S&P 500 oraz Nasdaq urosły blisko 0,3 proc. Najlepiej radził sobie segment małych spółek – indeks Russell 2000, który zakończył dzień zwyżką o 0,86 proc. Akcje spółek półprzewodnikowych znalazły się w gronie największych beneficjentów sesji po publikacji bardzo dobrych wyników Taiwan Semiconductor Manufacturing Company za czwarty kwartał, co ponownie ożywiło oczekiwania wobec sektora. Kurs akcji TSMC wzrósł o 4,44 proc., natomiast walory Nvidii oraz AMD zyskały po około 2 proc.
Czytaj więcej
Indeksy warszawskiej giełdy bez wyraźnego kierunku na starcie wtorkowych notowań. Czy handel rozr...
Istotnym impulsem dla sektora technologicznego okazało się także zawarcie porozumienia handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem, zgodnie z którym tajwańskie spółki z branży półprzewodników i technologii zainwestują co najmniej 250 mld dol. w rozwój mocy produkcyjnych na terenie USA. Dodatkowym wsparciem dla rynku była publikacja optymistycznych danych z Fed w Filadelfii oraz indeksu NY Empire State, które pokazały nieoczekiwane wzrosty. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do poziomu 198 tys.
Do zwyżek przyczynił się również sektor bankowy po publikacji solidnych wyników przez Goldman Sachs oraz Morgan Stanley. Akcje Goldman Sachs wzrosły o 4,63 proc., natomiast Morgan Stanley zyskał 5,78 proc. – wskazuje Michał Poleszczuk, ekspert DI Xelion.
Mieszane nastroje panowały na rynkach azjatyckich. Dzień na plusie zakończył Kospi, który urósł o 0,9 proc. Nikkei 225 stracił z kolei 0,3 proc. Podobną zniżkę zanotował Hang Seng.
Na rynku walutowym od kilku dni obserwujemy nieznacznie słabszego złotego. Wycena dolara wzrosła do 3,63 zł, zaś za euro trzeba płacić 4,22 zł.
Nieco uspokoiła się sytuacja na rynku metali szlachetnych. Cena złota utrzymuje się blisko 4600 dol. za uncję, zaś srebro jest w okolicach 91,5 dol.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Japońskie akcje mocno zyskiwały, a jen słabł w reakcji na doniesienia o tym, że rząd Sanae Takaichi dąży do prze...
Indeksy warszawskiej giełdy bez wyraźnego kierunku na starcie wtorkowych notowań. Czy handel rozrusza się w ciąg...
Na warszawskiej giełdzie znów dała o sobie znać geopolityka, która zniechęciła inwestorów do większych zakupów....
Byki złapały zadyszkę i to dość wyraźną. WIG20 stracił w czwartek 2,4 proc. i wrócił poniżej poziomu 3300 pkt.,...
Sławomir Mentzen, prezes i wiodący akcjonariusz zwiększył zaangażowanie w kapitale spółki Mentzen. W dniu jego z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas