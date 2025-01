Francuscy akcjonariusze mają powody do zadowolenia

Z łącznej sumy, 72,8 mld euro wypłacono z tytułu dywidend, a 25,5 mld w ramach skupu własnych akcji. „To najwyższa suma zanotowana od czasu sporządzania przez nas takich opracowań w ciągu ostatnich 22 lat” — podkreślili jego autorzy, Pascal Quiry i Yann Le Fur. Mimo rekordu niewiele zmieniło się w porównaniu z 2023 rokiem. Wypłaty dywidend wzrosły wprawdzie o 8,5 proc., ale środki przeznaczone na skup akcji zmalały o 15 proc., na co wpłynął nadzwyczajny program skupu akcji przez BNP Paribas w 2023 roku, który wyniósł 5 mld euro w związku ze sprzedażą amerykańskiej filii Bank of the West.

Kto jest najhojniejszy dla inwestorów?

Mistrzem w dzieleniu się zyskami okazał się w minionym roku gigant naftowy TotalEnergies — wypłacił 14,5 mld euro. W ostatnich trzech latach przekazał akcjonariuszom łącznie 46,2 mld euro, z czego 23,1 mld pochodziło ze skupu własnych akcji.

Czytaj więcej Gospodarka Macron wzmocnił ekstremistów i zafundował krajowi impas Jeśli francuski prezydent Emmanuel Macron miał jeszcze jakieś plany reform, to szanse na ich przyjęcie właśnie zniknęły. Jego kombinacje polityczne dały zwycięstwo wyborcze zwolennikom podeptania unijnych reguł fiskalnych i nałożenia 90-procentowej stawki podatku na bogatych.

W najlepszej trójce znalazły się także Moët Hennessy Louis Vuitton z sumą 6,8 mld euro (48 proc. trafiło do członków rodziny prezesa tego konglomeratu, Bernarda Arnault) oraz włosko-amerykańska grupa Stellantis, która wypłaciła 6,6 mld euro.

Kto płaci dywidendy?

Wszystkie spółki z indeksu CAC 40 wypłaciły dywidendy, co potwierdza ich dobrą sytuację finansową (pięć spółek jest nawet wierzycielami netto). Istotne jest również to, że wszystkie dokonały rekordowych inwestycji. Wzrosły one o 22 proc., do prawie 117 mld euro, co stanowi o 50 proc. więcej niż w ostatnim roku przed pandemią — 2019 roku.