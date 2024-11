Potężne spadki na giełdzie w Moskwie po atakach amerykańskimi rakietami

W wyniku wtorkowych notowań indeks Giełdy Moskiewskiej (MOEX), na który składają się papiery pięćdziesięciu największych rosyjskich spółek, spadł o 3,32 proc., do 2630,5 pkt. Załamanie było drugim co do wielkości w ciągu ostatnich dwóch lat i zmniejszyło kapitalizację indeksu o 179 mld rubli (1,79 mld dol).

Po atakach rakietami ATACMS spada wartość Sbierbanku, Gazpromu, Rosnieftu, rubla

Indeks dolarowy RTS stracił na wartości blisko 2 mld dolarów, czyli 3,43 proc. Jego wartość na koniec wtorkowej sesji – 828,38 pkt – była najniższa od pierwszego dnia wojny, czyli 24.02.2022.

Na giełdzie najwięcej traciły państwowe giganty – Sbierbank Rossii potaniał o 3,3 proc., Gazprom o 3 proc., Rosnieft – o 2,9 proc. Rossieti (operator sieci przesyłowych Rosji) stracił na wartości 5,2 proc. Papiery koncernów oligarchów także znacznie potaniały – Severstal o 3,7 proc., Meczel – o 4,1 proc.

ATACMS uderzył też w rubla. Oficjalny kurs dolara Banku Rosji po raz pierwszy od roku przekroczył 100 rubli, a na rynku Forex osiągnął poziom 101,1 rubli. Indeks RGBI, który odzwierciedla ceny obligacji federalnych, powrócił do spadków i stracił 0,82 proc.