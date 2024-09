Silne zwyżki na giełdach w Chinach, ostra przecena w Japonii

Poniedziałkowa sesja na rynkach azjatyckich upłynęła pod znakiem szokująco dużego kontrastu pomiędzy nastrojami inwestorów na rynkach japońskim i chińskim. Shanghai Composite rósł w jej trakcie o ponad 7 proc., a Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu zyskiwał prawie 3 proc. Te zwyżki to skutek rozpoczętej w zeszłym tygodniu fali optymizmu związanej z dużymi działaniami stymulacyjnymi władz Państwa Środka.

Zupełnie inne nastroje panowały na giełdzie w Tokio. Indeks Nikkei 225 stracił w ciągu sesji 4,8 proc. Tłumaczono tę przecenę reakcją inwestorów na wybór Shigero Ishidy na przyszłego premiera. Dlaczego jednak inwestorzy zareagowali tak gwałtownie na to wydarzenie polityczne?

Dlaczego w Japonii doszło do paniki na giełdzie?

Shigeru Ishiba, były minister obrony i były minister rolnictwa, został w piątek wybrany na nowego szefa rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej. Zostanie on też nowym premierem. Wygrał ostatnią rundę wewnątrzpartyjnych głosowań, pokonując Sanae Takaichi, minister bezpieczeństwa ekonomicznego. Inwestorzy uznali, że Takaichi na stanowisku premiera mogłaby mieć zastrzeżenia, co do podwyżek stóp procentowych dokonywanych przez Bank Japonii. Ishiba raczej takich zastrzeżeń mieć nie będzie.

- To oznacza, że Bank Japonii nie będzie miał już żadnych politycznych przeszkód, by podnosić stopy procentowe – twierdzi Ryota Abe, ekonomista z Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Bank Japonii podniósł w tym roku główną stopę procentową już dwukrotnie. Doszła ona do poziomu 0,25 proc., podczas gdy przed cyklem podwyżek wynosiła minus 0,1 proc. Te podwyżki przyczyniły się do umocnienia jena względem dolara, co uderza w zyski wielu eksporterów notowanych na giełdzie tokijskiej. Również wybór Ishiby na nowego premiera dał jenowi impuls do aprecjacji. O ile w piątek rano notowania dochodziły do 146,5 jena za 1 dolara, to w poniedziałek rano spadły poniżej 142 jenów za 1 USD.