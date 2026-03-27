Termin nadsyłania aplikacji upływa z końcem marca – to naprawdę ostatni moment, by dołączyć do grona kandydatów.

CFO Excellence Awards to inicjatywa, której celem jest wyróżnienie najlepszych dyrektorów finansowych w Polsce – liderów, którzy mają realny wpływ na rozwój swoich organizacji. Współczesny CFO to nie tylko osoba odpowiedzialna za finanse, ale przede wszystkim partner strategiczny zarządu, współtwórca kierunków rozwoju i inicjator zmian.

Dynamiczne otoczenie gospodarcze sprawia, że rola dyrektorów finansowych stale ewoluuje. Transformacja cyfrowa, rosnące znaczenie danych, wyzwania regulacyjne oraz konieczność wdrażania strategii ESG powodują, że CFO znajdują się dziś w centrum kluczowych decyzji biznesowych. To oni odpowiadają za stabilność organizacji, ale też za jej rozwój i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Kapituła konkursu przyzna nagrody w ośmiu kategoriach: Transformacja Cyfrowa, Wzrost i Ekspansja, Zrównoważony Rozwój, Retail & Consumer, Produkcja & Logistyka oraz Wschodząca Gwiazda, CFO International Excellence i nagroda specjalna kapituły.

Każda z nich odzwierciedla kluczowe obszary działalności współczesnych liderów finansów – od osiągania ponadprzeciętnych wyników, przez skuteczne zarządzanie zmianą, po budowanie silnych i kompetentnych zespołów.

Tak szerokie spektrum kategorii sprawia, że konkurs daje możliwość zaprezentowania różnorodnych osiągnięć – zarówno w zakresie optymalizacji procesów finansowych, wdrażania nowych technologii, jak i prowadzenia organizacji przez wymagające okresy gospodarcze. To przestrzeń dla tych, którzy nie tylko reagują na zmiany, ale też aktywnie je kreują.

Udział w CFO Excellence Awards to nie tylko szansa na zdobycie prestiżowego wyróżnienia, ale także możliwość wzmocnienia swojej pozycji zawodowej i zwiększenia rozpoznawalności na rynku. To okazja do zaprezentowania swojego podejścia do zarządzania finansami oraz potwierdzenia kompetencji w oczach partnerów biznesowych i inwestorów.

Jeśli masz na swoim koncie projekty, które zmieniły sposób funkcjonowania organizacji, poprawiły jej efektywność lub wniosły realną wartość biznesową – to najlepszy moment, by je pokazać. Proces zgłoszeniowy pozwala kompleksowo przedstawić osiągnięcia i doświadczenie, a każda aplikacja będzie szczegółowo analizowana przez członków kapituły konkursu "Rz".

Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala finałowa, która odbędzie się 29 maja, podczas której ogłoszeni zostaną laureaci.

Wydarzenie zgromadzi czołowych przedstawicieli świata finansów i biznesu, stając się nie tylko okazją do świętowania sukcesów, ale również platformą wymiany doświadczeń i budowania relacji.

CFO Excellence Awards już teraz budzi duże zainteresowanie rynku. Jeśli chcesz być częścią tego projektu i znaleźć się w gronie wyróżnionych liderów finansów – to naprawdę ostatnia chwila, by zgłosić swoją kandydaturę.

