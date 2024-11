Najlepszy produkt długoterminowego oszczędzania

Od zebrania tych danych upłynęły dwa lata. Powoli liczba jego uczestników rośnie. Coraz więcej pracodawców zdaje się też dostrzegać pozytywną rolę PPK w zatrzymaniu, a nawet przyciąganiu, wartościowych pracowników.

Fundusze po przejściach

Portal mojePPK wylicza, że zysk statystycznego uczestnika PPK (zarabiającego do końca 2023 r. 5300 zł i od 2024 r. 7000 zł), oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy funduszu zdefiniowanej daty (czyli w praktyce od jego wieku i prognozowanego momentu przejścia na emeryturę) wyniósł na koniec września 2024 r. od 129 proc. do 165 proc.

Wyniki oszczędzania w PPK podsumowało też Nationale-Nederlanden PTE, jedna z instytucji finansowych zarządzających aktywami uczestników tego programu. W przykładowym wyliczeniu założyła ona, że jej klient odkłada pieniądze od września 2019 r. do września 2024 r., a wpłaty są naliczane od średniego wynagrodzenia. W ten sposób do programu trafiłyby wpłaty w wysokości 14 646 zł. Blisko połowa (7541 zł) to wpłaty pracownika. Pracodawca dołożył od siebie 5655 zł, a dopłaty państwa wyniosły 1450 zł (250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej oraz 240 zł co roku w ramach dopłat rocznych).

– W ciągu minionych pięciu lat nasze fundusze przeszły już dwie duże próby. W 2020 r. rynkami zachwiał wybuch pandemii. W 2022 r. testem był wybuch wojny w Ukrainie oraz bardzo silny wzrost inflacji. Mimo dużej zmienności na rynkach finansowych oszczędności uczestników PPK solidnie zyskały. Średnioroczna stopa zwrotu to 2,6–6 proc., w zależności od funduszu – komentuje Szymon Ożóg, prezes zarządu Nationale-Nederlanden PTE.