Czytaj więcej Budżet i podatki Rząd potrzebuje pożyczyć zawrotną kwotę. Kto to sfinansuje? Przy rekordowo wysokiej podaży rządowego długu w przyszłym roku, być może zabraknie chętnych na zakup po rozsądnej cenie. Ekonomiści szacują, że ubytek popytu może sięgnąć ok. 60 mld złotych.

Choć analitycy toczą spory co do tego, w jakim tempie poszczególne banki centralne będą obniżały stopy, to spodziewana fala luzowania polityki pieniężnej – obejmująca zarówno rynki rozwinięte, jak i wschodzące – powinna być ogólnie korzystna dla emitentów długu.

Jak wybory prezydenckie w USA mogą wpłynąć na emisje długu?

Analitycy spodziewają się jednak, że tempo emisji długu okaże się w październiku i w listopadzie mniejsze, niż w było we wrześniu. Przyczyni się do tego przede wszystkim niepewność inwestorów związana z wynikiem wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Do ich rozstrzygnięcia jest już mniej niż dwa tygodnie, a różnica w poparciu sondażowym między Donaldem Trumpem a Kamalą Harris nie jest duża. Część sondaży z kluczowych stanów daje zwycięstwo Donaldowi Trumpowi.

– Gdybym była emitentem i chciała szybko sprzedać dług, zrobiłabym to jeszcze przed wyborami. Po wyborach na rynku może być bowiem za dużo zmienności oraz niepewności – uważa Kathy Jones, główna strateg ds. obligacji w Schwab Center for Financial Research.

Rosnące szanse wyborcze Donalda Trumpa już przyczyniły się do wzrostu rentowności amerykańskich obligacji, gdyż obietnice wyborcze kandydata republikanów są uznawane przez inwestorów za bardziej sprzyjające inflacji niż propozycje Kamali Harris. Spełnienie obietnic Trumpa mogłoby prowadzić do większego wzrostu długu publicznego USA. O ile w połowie września rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich była poniżej poziomu 3,62 proc. (co było tegorocznym dołkiem), o tyle w czwartek po południu wynosiła nieco ponad 4,20 proc. Wróciła więc na poziom z końcówki lipca, choć w międzyczasie Fed obciął stopy procentowe o 50 pkt baz.