Kristalina Georgiewa bliżej drugiej kadencji w MFW. Jakie przed nią wyzwania?

Kadencja dyrektor generalnej Funduszu dobiega końca 30 września. Zgodnie z tradycją kraje europejskie proponują kandydata na szefa MFW, a Amerykanie decydują o mianowaniu prezesa Banku Światowego. — Unijni ministrowie postanowili wspólnie poprzeć Georgiewą na drugą kadencję dyrektora generalnego MFW — ogłosił rzecznik belgijskiej prezydencji.

Nie było innych kandydatur. Bułgarka jest drugą kobietą, po Christine Lagarde, kierującą tą instytucją, pierwszą osobą z dawnego bloku wschodniego, dwunastym dyrektorem generalnym od czasu utworzenia MFW w 1944 r. Ta „wieczna optymistka”, jak się sama określa, przeprowadziła Fundusz przez okres dużych wstrząsów dla gospodarki świata, od pandemii po agresję Rosji na Ukrainę. To ona przyczyniła się do zapewnienia dużych pożyczek Ukrainie, nadzorowała restrukturyzacje długu Argentyny, starała się pomóc Chinom w restrukturyzacji długu. Naraziła się niektórym za naciski, by uznać zmianę klimatu za czynnik w raportach o stanie gospodarek krajów członkowskich.

Wcześniej ministrowie ustalili najważniejsze elementy składowe unii rynków kapitałowych, którą ma powstać w ciągu 5 lat do 2029 r., aby przyciągać do Europy kapitał prywatny i pomóc w sfinansowaniu kosztownego przejścia na zieloną i cyfrową gospodarkę. Prace nad unią zaczną nowy Parlament i Komisja UE w II półroczu — pisze Reuters.

Zadaniem Komisji będzie ocena, co przeszkadza w rozwoju w Unii rynku sekurytyzacji (zamiany pożyczek na papiery wartościowe), jak poprawić nadzór finansowy, zaproponować sposoby harmonizacji różnych krajowych przepisów księgowania, dalszy rozwój i ulepszenie paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP). Wspólnie z organami nadzoru ma zbadać, jak można zmniejszyć gąszcz przepisów i koszty transakcji zwłaszcza dla mniejszych uczestników rynku.