Więcej fałszywek w strefie euro. EBC uspokaja

Podróbki są najczęściej bardzo złej jakości, EBC od lat zachęca obywateli do starannego oglądania wątpliwych banknotów także pod światło, a jeśli w dalszym ciągu istnieją wątpliwości, to radzi korzystać z pomocy policji, banku centralnego danego kraju albo banku, w którym obywatel ma konto. Bank nadzoruje też dystrybucję maszynek do liczenia pieniędzy, które mogą wykrywać podróbki i wycofywać jej z obiegu. Przestępcy chcąc ominąć czujność władz korzystają coraz częściej z internetu we wprowadzaniu do obiegu fałszywych banknotów.