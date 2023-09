Kolejny ciężki, a momentami bardzo ciężki dzień złotego

Po południu złoty nieco zniwelował część strat. Dolar był po 4,35 zł, zaś euro po 4,67 zł. To odpowiednio 1 proc. i 0,7 proc. więcej niż wczoraj. To jednak wciąż marne pocieszenie, szczególnie, że eksperci raczej spodziewają się kontynuacji przeceny naszej waluty. - Najbliższa przyszłość stóp procentowych w Polsce jest nadzwyczaj mglista. NBP trudno będzie jednak odkleić łatkę skrajnie łagodnie, gołębio nastawionego banku centralnego. Po ostatnich zawirowaniach i wypowiedziach uczestnikom rynku niełatwo też przyjdzie uwierzyć, że preferencja NBP, aby mocny złoty wspierał wygasanie wzrostu cen pozostaje aktualna i ma jakiekolwiek moc. W rezultacie inwestorzy w najbliższym czasie powinni pozostawać sceptycznie nastawieni do polskiej waluty. Oznacza to, że w tym roku najprawdopodobniej musimy zapomnieć o powrocie notowań euro do 4,40 zł czy dolara poniżej 4 zł – uważa Sawicki. Zwraca on jednocześnie uwagę, że ważne dla złotego będzie też otoczenia. W tym tygodniu mamy chociażby odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych (środa) czy też decyzję EBC w sprawie stóp procentowych (czwartek). To będzie wpływało zarówno na dolara, jak i euro, a pośrednio też i naszą walutę.

- Kursy walut w relacji do złotego będą szczególnie podatne na wahania globalnych nastrojów. Dostrzegamy przy tym pierwsze nieśmiałe symptomy krzepnięcia apetytu na ryzyko i wykrystalizowania się warunków bardziej sprzyjających walutom rynków wschodzących. Może to przyjść w sukurs złotemu i uchronić go przed jeszcze poważniejszymi tarapatami – uważa Bartosz Sawicki.