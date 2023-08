Nomura: Czechom grozi kryzys walutowy

Korona czeska była jedną z najlepiej radzących sobie walut podczas pandemii, według analizy Bloomberga. W latach 2019-2022 korona umocniła się o 5,4 procent, osiągając tym samym znacznie lepsze wyniki niż inne europejskie waluty.Według Bloomberga zobowiązanie Czeskiego Banku Narodowego (CNB) do „zapobiegania nadmiernej deprecjacji waluty” było jednym z powodów ostatnich dobrych wyników korony.

Waluta jest obecnie notowana blisko swoich najsilniejszych poziomów w stosunku do euro od ponad 11 lat.Do końca 2019 roku korona kosztowała 25,4 CZK za 1 EUR. Do końca 2020 roku osłabiła się do 26,2 CZK, po czym umocniła się do 24,8 na koniec 2021 roku. A w związku z wojną rosyjsko-ukraińską – umocniła się jeszcze bardziej, obecnie do około 22 koron czeskich. Analitycy z banku Raiffeisen uważają, że obecnie silny kurs walutowy pomaga CNB w walce z inflacją. W listopadzie 2022 r. inflacja rok do roku wyniosła ponad 16 proc. I wskazują, że do ochrony narodowego pieniądza CNB wykorzystał 700 miliardów CZK z rezerw walutowych i teraz „ma dość amunicji na co najmniej kilka miesięcy, aby chronić czeską walutę i zapobiec nadmiernej zmienności lub znacznemu osłabieniu”, powiedział strateg inwestycyjny firmy Conseq CZT24.

Silna pozycja czeskiej waluty wskazuje, według ekonomisty Lukáša Kovandy, że korona „cieszy się dużym zaufaniem” ze strony globalnych inwestorów. Ale koniec umocnienia może być w zasięgu wzroku, uważają niektórzy ekonomiści. Pomimo dobrych wyników korony, niektórzy ekonomiści są sceptyczni co do tego, czy będzie to kontynuowane. — Myślę, że fundamenty gospodarki Czech nie są szczególnie mocne – powiedział ČT24 główny ekonomista banku Creditas Petr Dufek. A główny ekonomista firmy inwestycyjnej Cyrrus zauważył w Lidovky.cz, że obecny kurs wymiany jest „niezrównoważony”.

Rząd w Pradze kilka dni temu podał wielkość deficytu budżetowego, który jest trzeci co do wielkości deficyt budżetowy w historii Czech ( minus 4,22 proc.) i gwałtowny wzrost długu publicznego do prawie 2,9 bln CZK. Słabe krajowe fundamenty mogą więc częściowo osłabić imponujący wzrost korony w 2023 roku.