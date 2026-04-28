Sama nazwa cyklu sugeruje wyjście poza utarte schematy wywiadów. „Dzikość” w wydaniu Marty Nieradkiewicz to przede wszystkim bezkompromisowość w poszukiwaniu prawdy o procesie twórczym. Rozmowy te będą oscylować wokół zagadnienia dojrzałości – rozumianej nie jako metryka, ale jako stan świadomości, w którym artysta zyskuje odwagę, by mówić własnym, w pełni uformowanym głosem. Uczestnicy spotkań spróbują wspólnie zdefiniować moment, w którym rzemiosło ustępuje miejsca czystej intuicji, a życiowe doświadczenie staje się najcenniejszym paliwem dla wyobraźni.

Całość rozpocznie się w środę, 29 kwietnia o godzinie 14:00, spotkaniem z Lidią Popiel. Dyskusja ta skupi się na estetyce i zatrzymywaniu ulotności w kadrze, analizując, jak wieloletnia praca z obrazem kształtuje unikalną wrażliwość na piękno, które nie poddaje się dyktatowi młodości. Następnego dnia, w czwartek 30 kwietnia o 14:00, gościnią będzie reżyserka Agnieszka Smoczyńska. Ta rozmowa zapowiada się jako fascynująca podróż przez świat filmowej wyobraźni, gdzie odwaga w kreowaniu wizualnych światów spotyka się z osobistym, dojrzałym spojrzeniem na ludzką naturę. W piątek, 1 maja o godzinie 14:00, fotelu gościa zajmie Maja Ostaszewska. To spotkanie domknie cykl refleksją nad tym, jak dojrzałość artystyczna pozwala z większą siłą angażować się w istotne tematy społeczne. Każda z tych rozmów to osobna opowieść o tym, że w kinie i w życiu najciekawsze rzeczy dzieją się wtedy, gdy mamy odwagę być w pełni sobą.

Wszystkie rozmowy odbędą się w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej.

Patronat „Rzeczpospolitej”