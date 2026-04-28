W trakcie rozmowy Maksa Behra z Nikodemem Rozbickim podczas OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN byliśmy świadkami niezwykle poruszającego momentu solidarności w ramach akcji Łatwogang. Nikodem Rozbicki oraz Dyrektor Festiwalu, Szymon Miszczak, zdecydowali się na publiczne zgolenie głów, by wesprzeć podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Ten odważny gest, wykonany w rytm utworu „Diss na raka” Bedoesa i Mai Mecan, przypomniał wszystkim zgromadzonym w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej, że kino może być przestrzenia realnej pomocy. Skala inicjatywy, która zebrała już dziesiątki milionów złotych, udowadnia, że w słusznej sprawie „wszystkie chwyty są dozwolone”.

Na Festiwalu Mastercard OFF CAMERA pojawił się także Wojciech Smarzowski. W sekcji ,,THE BEST OFF: SMARZOWSKI” zaprezentowano trzy jego filmy: „Róża”, „Dom zły” oraz „Pod Mocnym Aniołem”, szczególnie związanym z Krakowem, gdzie był realizowany. Podczas niedzielnego spotkania OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN, które poprowadził Kuba Armata, rozmowa dotyczyła nie tylko samego dzieła filmowego, ale również metod pracy reżysera. „Dla mnie w pracy z aktorami najważniejsze jest przekazanie motywacji i emocji. Żeby te emocje się nie powtarzały, otaczam się aktorami wybitnymi, dlatego nie muszę im mówić, jak grać. Otaczam się ludźmi, którzy podobnie postrzegają świat, dlatego podczas pracy rozmawiamy o znaczeniach” — mówił Wojciech Smarzowski.

Foto: Robert Słuszniak

Maks Behr w ramach OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN rozmawiał także z Anitą Sokołowską o filmie ,,Miłe Kobiety”, debiucie reżyserskim Marii Wojtyszko i Jakuba Krofty. To kolejna propozycja poruszająca temat kobiet, ich ról społecznych, wychodzenia poza schematy oraz codzienności ich doświadczeń. Aktorka podkreśliła w rozmowie: „Komercja nie jest moją domeną, ale podczas Festiwalu Kina Niezależnego czuję się wyśmienicie. Tu jest naprawdę dobra energia!”

Po wieczornym seansie „Niewdzięczność”, filmu balansującego między chorobą, absurdem, a jak przystało na sekcję „Sprawy Kryminalne”, motywem morderstwa, odbyła się sesja Q&A. Reżyser Olmo Omerzu opowiadał o procesie pracy nad filmem, a zapytany o jego komediowy wymiar zaznaczył, że ,,to właśnie sytuacje, w których znaleźli się bohaterowie, naturalnie nadawały całości warstwę humorystyczną, a wątek kryminalny miał wciągać widza” i zresztą taki był!

Choć wydarzenia z głównego nurtu oscylują wokół sal kinowych, niedzielę można było rozpocząć od wizyty w muzeum MOCAK i wystawy Ewy Partum ,,Completing Life”, w której twórczość artystki stanowi wyraźny feministyczny manifest. Ekspozycja w interesujący sposób podejmuje temat miłości i kobiecości, nie zapominając o twórczości eksperymentalnej. Na wystawie czekały prace innych artystek, Moniki Drożyńskiej czy Cecylii Malik, silnie związanych z miastem, które aktualnie tętni filmowymi emocjami, czyli Krakowem. W przestrzeni muzeum na uczestników czekał ,,IV Międzynarodowy Przegląd Filmów o Sztuce Outsiderów”. Prezentowane produkcje ukazywały życie artystyczne osób często wykluczonych, a poruszające historie bohaterów i ich twórczości potwierdzały, że Festiwal Mastercard OFF CAMERA nie dzieli, lecz łączy!

