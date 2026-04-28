Czwarty dzień 19. Mastercard OFF CAMERA (27.04.2026) upłynie pod znakiem spotkań w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej. W ramach cyklu OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN rozmowy z Martyną Byczkowską, Filipem Zarębą oraz Bogumiłą Bajor poprowadzą Maks Behr, Natalia Ryba i Kuba Armata. Fanów kina zapraszamy również na pokaz filmu „LARP. Miłość, trolle i inne questy” – to pełna humoru i autentyczności opowieść o młodych ludziach uciekających od codzienności w świat gier terenowych, gdzie granica między fikcją a rzeczywistością zaczyna się zacierać. Po seansie odbędzie się sesja Q&A z udziałem Macieja Sowińskiego, Martyny Byczkowskiej oraz Filipa Zaręby. Dodatkowo w ramach sekcji THE BEST OFF: SMARZOWSKI odbędzie się projekcja filmu „Pod Mocnym Aniołem” – bezkompromisowego studium nałogu opartego na prozie Jerzego Pilcha, której towarzyszyć będzie rozmowa z Julią Kijowską.

Reklama Reklama

Piąty dzień Festiwalu (28.04.2026) zapowiada się równie intensywnie. W Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej ponownie pojawią się gospodarze cyklu OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN, by porozmawiać z Michaliną Łabacz, Weroniką Humaj oraz Magdaleną Koleśnik. Wielkim wydarzeniem dnia będzie pokaz filmu „Wielka Warszawska”, osadzonej w barwnym świecie wyścigów konnych historii o pasji, ryzyku i wielkich ambicjach. Po seansie zaplanowano spotkanie z liczną reprezentacją twórców i obsady, wśród których znajdą się: Tomasz Ziętek, Bartłomiej Ignaciuk, Piotr Trojan, Mary Pawłowska, Szymon Kukla oraz Alicja Gawron-Jaksik. To doskonała okazja, by tuż po napisach końcowych poznać kulisy pracy nad tym widowiskowym projektem.

To prawdziwe święto kina! 19. Mastercard OFF CAMERA trwa do 3 maja 2026 roku, oferując filmy z całego świata, spotkania z wybitnymi twórcami i niepowtarzalną atmosferę. Nie przegapcie żadnego z tych wydarzeń – bądźcie z nami na bieżąco, śledząc nasze social media oraz stronę internetową. Czekamy na Was!

Paronat „Rzeczpospoliej”