Jim Sheridan to artysta bezkompromisowy, który od dekad udowadnia, że kino potrafi zmieniać rzeczywistość i budzić sumienia, nie tracąc przy tym nic ze swojej artystycznej głębi. Nagroda „Pod Prąd” przyznawana jest twórcom, którzy w swojej pracy podążają własną ścieżką, często wbrew rynkowym trendom, zachowując całkowitą niezależność twórczą, nawet jeśli wiąże się to z podejmowaniem trudnych, społecznie palących tematów. Jim Sheridan idealnie wpisuje się w poczet laureatów tej nagrody – dołączając do tak wybitnych postaci jak Jane Campion, Benedicta Cumberbatcha, Jesse’ego Eisenberga czy Patricka Wilsona.

Reklama Reklama

„Jim Sheridan to legenda światowej kinematografii. To w jego filmach jedne ze swoich najlepszych ról stworzyli Daniel Day-Lewis, Natalie Portman czy Jake Gyllenhaal. Twórca kultowych już „Moja lewa stopa”, „W imię ojca” czy „Nasza Ameryka” od początku swej kariery jest niezłomnym kronikarzem irlandzkiego życia, które mistrzowsko wpisuje w szerokie, światowe konteksty polityczne i kulturowe. Wielokrotnie nagradzany, jego twórczość przeszła już do historii kina, a równocześnie wciąż inspiruje kolejne pokolenia filmowców. Bardzo cieszę się, że to on jest w tym roku laureatem Nagrody Pod Prąd, którą przyznajemy artystom konsekwentnie podążającym własną ścieżką, na przekór i wbrew modzie oraz trendom. Równocześnie to reżyser, scenarzysta i producent ciekawy rzeczywistości, od lat wspierający największe talenty ze swojej ojczyzny. Jego najnowszy film – „Werdykt”, w którym zagrał również główną rolę, widzowie Mastercard OFF CAMERA będą mogli zobaczyć przedpremierowo” – mówi Grzegorz Stępniak – Dyrektor Artystyczny MOC.

W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery stał się prawdziwą ikoną irlandzkiej kultury. Jako kronikarz tamtejszego życia i łącznik między rodzinnym krajem a resztą świata, budował swoją pozycję zarówno poprzez międzynarodowe sukcesy filmowe, jak i założenie, wspólnie z Neilem Jordanem, awangardowego Project Theatre w Dublinie i pełnienie funkcji Dyrektora Irlandzkiego Centrum Sztuki w Nowym Jorku. Fundamentem jego światowej sławy stały się dzieła nakręcone między 1989 a 1993 rokiem – uznane dramaty „Moja lewa stopa” oraz „W imię ojca”, a następnie „Nasza Ameryka”, za które reżyser otrzymał łącznie sześć nominacji do Oscara. Łącznie filmy Sheridana zdobyły aż 16 nominacji do Nagród Akademii, 14 do Złotych Globów, 3 do berlińskich Złotych Niedźwiedzi i Wrtiters’ Guild Awards oraz 8 do nagród BAFTA. Choć kojarzony z kinem autorskim, Sheridan z sukcesem realizował także wielkobudżetowe produkcje, takie jak „Dom Snów” z Danielem Craigem, „Bracia” z Natalie Portman czy głośny film „Get Rich or Die Tryin’” z raperem 50 Centem. Jego wpływ na branżę wykracza jednak poza fotel reżyserski; jako producent wspierał największe talenty, w tym Johna Carneya (twórcę oscarowego „Once”) czy Paula Greengrassa („Krwawa niedziela”), a dla Mike’a Newella napisał scenariusz do kultowego „Na zachód”.

Dla krakowskiej publiczności spotkanie z Jimem Sheridanem to szansa na żywy dialog o sile opowieści, która ma moc kruszenia murów. Kulminacyjnym punktem wizyty, obok odebrania nagrody „Pod Prąd” na Gali Otwarcia, będzie przedpremierowy pokaz 25 kwietnia 2026 roku jego najnowszego filmu „Werdykt”, w którym Sheridan nie tylko stanął za kamerą, ale także wcielił się w jedną z głównych ról. Zapraszamy do wspólnego świętowania twórczości jednego z najwybitniejszych humanistów współczesnego ekranu podczas 19. edycji Mastercard OFF CAMERA.

Patronat „Rzeczpospolitej”