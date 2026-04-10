Festiwalowe nowości i sekcje tematyczne

Program 19. edycji Festiwalu to podróż przez różnorodne gatunki i nastroje. Stałe sekcje, takie jak Amerykańscy Niezależni oraz Festiwalowe Hity, tradycyjnie dostarczają najważniejszych tytułów z największych światowych festiwali. Tegoroczne nowości przenoszą nas jednak w zupełnie inne rejony emocjonalne. W ramach sekcji dedykowanej Nastoletnim Dramatom przyglądamy się burzliwemu okresowi dorastania, podczas gdy Polityczne Fikcje rzucają wyzwanie mechanizmom władzy. Miłośnicy mroczniejszych klimatów odnajdą się w sekcji poświęconej Sprawom Kryminalnym, a refleksyjne kino z grupy W pewnym wieku pozwoli spojrzeć na dojrzałość z nowej, często zaskakującej perspektywy.

Osią festiwalu są dwa konkursy:

- międzynarodowy Wytyczanie Drogi - o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy walczą debiuty i drugie filmy twórców z całego świata. W tym roku festiwalowa publiczność skonfrontuje się z intymnymi historiami, takimi jak „Complaint No. 713317” (reż. Yasser Shafiey), opowiadającej o małżeństwie na emeryturze i biurokracji, oraz z dystopijną wizją greckiej „Gorgonà” (reż. Evi Kalogiropoulou), gdzie kobiety buntują się przeciwko toksycznej męskości. O konfliktach rodzinnych opowie chorwackie „Honey Bunny” (reż. Igor Jelinović), natomiast „The Invisibles” (reż. Junna Chif) zabierze nas w transformującą podróż Elizabeth, artystki burleski. W programie znajdziemy też czarujący dramat o dojrzewaniu „The Son and the Sea” (reż. Stroma Cairns) oraz dowcipne „Before/After” (reż. Manoel Dupont) o wspólnej wyprawie do Stambułu. Polski akcent w sekcji „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” (reż. Emi Buchwald) to czuła opowieść o rodzeństwie i sile rodzinnych więzi. Listę dopełniają pulsujące energią „Treat Her Like a Lady” (reż. Paloma Aguilera Valdebenito), sudańska opowieść o tradycji i nowoczesności „Cotton Queen” (reż. Suzannah Mirghani) oraz brawurowe „Renovation” (reż. Gabrielė Urbonaitė), które przez pryzmat remontu mieszkania analizuje doświadczenia pokolenia milenialsów.

- Konkurs Polskich Filmów Fabularnych - w tym roku startujące w nim filmy pokazują niesamowitą rozpiętość gatunkową. Zmierzymy się z rodzinnymi tajemnicami w filmie „Klarnet” (reż. Tola Jasionowska), gdzie stary instrument prowadzi bohaterkę do wymazanej historii, oraz wejdziemy w świat magii i miecza w produkcji „LARP. Miłość, trolle i inne questy” (reż. Kordian Kądziela). O różnych obliczach kobiecości z dużą czułością opowiadają „Miłe kobiety” (reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta), podczas gdy „Pojedynek” (reż. Łukasz Palkowski) przenosi nas w rok 1939, serwując psychologiczną grę między polskim pianistą a majorem NKWD. Współczesne dylematy i namiętności odnajdziemy w „Trzech miłościach” (reż. Łukasz Grzegorzek), a poruszający portret rodziny wystawionej na próbę nakreśli „Brat” (reż. Maciej Sobieszczański). Na uwagę zasługuje surrealistyczna podróż brytyjskiej profesor Andrews w filmie „Zima pod znakiem Wrony” (reż. Kasia Adamik), opartym na prozie Olgi Tokarczuk. Odważną refleksję nad wiarą i odkupieniem przyniosą „Ministranci” (reż. Piotr Domalewski), a o resocjalizacji i kontroli opowie zrealizowany po angielsku „Dobry chłopiec” (reż. Jan Komasa). Program konkursowy domyka „Wielka Warszawska” (reż. Bartłomiej Ignaciuk) – wciągająca opowieść o marzeniach dżokeja i korupcji u progu wielkich zmian ustrojowych w Polsce.

Hołd dla Mistrza i pokaz specjalny „Powidoków”

Tegoroczny program pokazów specjalnych otwiera projekcja „Powidoków”, ostatniego filmu Andrzeja Wajdy. Kolejna to „Dzikie róże” Anny Jadowskiej, wybitnej reżyserki i przewodniczącej Jury Konkursu Głównego.

Festiwal składa także ukłon w stronę Wojciecha Smarzowskiego, kolejnego artysty, który od lat definiuje pojęcie niezależności w polskim kinie. To twórca, który nie kłania się konwenansom i z chirurgiczną precyzją obnaża nasze narodowe lęki, wady oraz traumy. W ramach specjalnego przeglądu przypomnimy jego najważniejsze obrazy, takie jak „Róża”, „Pod mocnym aniołem” oraz „Dom dobry”.

Kino plenerowe w sercu Krakowa

Festiwal to także niezapomniane pokazy pod gołym niebem, które odbywają się w najbardziej urokliwych punktach miasta.

• W Kinie w Ogrodzie Botanicznym odbędzie się wyjątkowa polska premiera filmu „Milcząca przyjaciółka”, w którym główną rolę odgrywa drzewo ginkgo biloba, a program uzupełnią tam „Gaucho, Gaucho” oraz „The Last Showgirl”

• Kino na Rynku Podgórskim ugości widzów pokazami takich dzieł jak „Father, Mother, Sister, Brother”, „Bird” czy „Życie dla początkujących”

• Z kolei W Kinie na Placu Szczepańskim będzie można zobaczyć światowe hity, w tym „Perfect Days”, „Aftersun”, „Wszystkie odcienie światła” czy „Droga do Vermiglio”

• Dla szerokiej publiczności przygotowaliśmy również bogatą ofertę w Kinie przy Galerii Krakowskiej, gdzie obok poruszających dramatów jak „Najgorszy człowiek na świecie”, „Ścieżki życia” czy „Być kochaną”, znajdzie się miejsce na kino familijne. Najmłodsi i ich opiekunowie będą mogli cieszyć się takimi tytułami jak „O psie, który jeździł koleją”, „Kajtek Czarodziej”, „Emma i czarny jaguar” czy „Ozi: Głos deszczowego lasu”.

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie od 24 kwietnia do 3 maja 2026 roku.

