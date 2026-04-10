W filmie „Projekt Hail Mary” twórcy skupili się na rozwiązaniach niestandardowych. Statek Obcych przypomina monstrualną wiązkę chrustu, a sam Obcy zbudowany jest z bloków mięsa, nie ma twarzy i podobny jest bardzo do skalnego pająka. Główny bohater nie chce być astronautą, uchyla się od obowiązku ratowania Ziemi, trzeba go do tego przymusić. Muzyka zupełnie nie kojarzy się z kosmosem, pojawia się nawet piosenka country, a w końcówce śpiewają John, Paul, George i Ringo. Zagrożenie tym razem przyjmuje formę astrofagów, czyli drobnoustrojów żywiących się gwiazdami, choć to zaiste gorący posiłek: powierzchnia naszego Słońca ma 6 tys. stopni Celsjusza.