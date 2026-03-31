Urodziła się 3 kwietnia 1937 r. w Bielsku-Białej, w 1959 r. ukończyła warszawską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Jeszcze przed dyplomem zadebiutowała na scenie, a w kolejnych latach związała się przede wszystkim z Teatrem Narodowym w Warszawie, gdzie występowała przez ponad trzy dekady.

„Stawka większa niż życie” i „Rzeczpospolita babska” – kultowe filmy, które przyniosły jej popularność

Szerokiej publiczności dała się poznać dzięki rolom filmowym i telewizyjnym. Wystąpiła m.in. w popularnym serialu „Stawka większa niż życie”, gdzie zagrała Edytę Lausch, a także w filmie „Rzeczpospolita babska”, w którym wcieliła się w rolę porucznik Krystyny Gromowicz – rolę, która przyniosła jej dużą rozpoznawalność. Pojawiała się również w innych produkcjach, takich jak „Mąż swojej żony” czy film „Walkower” Jerzego Skolimowskiego.

Choć w latach 60. i 70. była jedną z popularniejszych aktorek, z czasem zaczęła stopniowo wycofywać się z życia zawodowego. Jak sama podkreślała w wywiadach, nie czuła się dobrze w blasku popularności i większą wagę przykładała do życia prywatnego niż kariery. Ostatecznie ograniczyła występy, a na ekranie po raz ostatni pojawiła się w 2005 r. w serialu „Na dobre i na złe”.

W późniejszych latach prowadziła spokojne życie, pozostając poza światem mediów. Była żoną prawnika Zdzisława Paprockiego, z którym miała syna i doczekała się wnuków.

Od października 2023 r. mieszkała w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, który poinformował o jej śmierci.