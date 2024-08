LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca, jest z nami od początku czerwca. Prezentowany jest specjalnie wyselekcjonowany zestaw 43 wyjątkowych filmów. W repertuarze znajdują się są współczesne hity, jak i kultowe klasyki. Pokazy odbywają się od 1 czerwca do 7 września, w każdy wtorek, czwartek i sobotę tuż po zachodzie słońca.

Podczas kina plenerowego w sierpniu i wrześniu zobaczyć będzie można filmy z aktualnego repertuaru Kinoteki, m.in. tegorocznego zwycięzcę Oscara - „Anatomię upadku”, magiczną „La chimerę” oraz „Ferrari” z jak zawsze znakomitym Adamem Driver’em. Nie zabraknie też kultowych produkcji – „Na rauszu”, oraz legendarnej wersji „Znachora” z 1981 roku. Fanów komedii na pewno ucieszy obecność w programie „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. Z kolei na amatorów mocnego kina na krawędzi gatunków czekać będą „W trójkącie” i „Kłamstewko".

Partnerem tytularnym tegorocznej edycji wydarzenia są Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy przewoźnik na co dzień angażuje się we wspieranie kultury na swoich pokładach, docierając z przekazem do ponad 100 portów lotniczych na świecie. Tym razem postawił również na promocję hitów kinowych w wersji naziemnej. Akcja wielu tytułów z repertuaru LOT Kino Letnie toczy się w miastach dostępnych w siatce połączeń LOT-u. Być może któryś z filmów okaże się inspiracją do odwiedzenia kolejnego kierunku na mapie podróżniczych marzeń. W każdą sobotę partner tytularny zaprosi wszystkich fanów podróży do odwiedzenia oficjalnego sklepu LOT-u SHOP&MORE, w którym będzie można zakupić wiele niezbędnych gadżetów na przyszłe wyprawy!

"Bogaty i zróżnicowany repertuar prezentowany na wielkim ekranie pod gołym niebem w połączeniu z dużą liczbą atrakcji jest wyjątkowym filmowym doświadczeniem. Przed nami ostatnich kilkanaście projekcji tego lata, na które serdecznie zapraszamy." - Maria Majchrzak, kuratorka programu.

Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Kinoteka nie odwołuje żadnych seansów, a w przypadku złej pogody, pokazy przenoszone są do sali w kinie. W sierpniu i wrześniu wszystkie seanse rozpoczynają się o 20.30, czyli zaraz po zachodzie słońca. Aby mieć gwarancję miejsca na leżaku, warto pojawić się już po 19:00.

• Organizator: Kinoteka

• Miejsce kina plenerowego: Warszawa, Plac Defilad od strony Kinoteki i Al. Jerozolimskich

• Partner tytularny: Polskie Linie Lotnicze LOT

• Partnerzy: Coca - Cola, Wealthon, Hisense, Xiaomi, CeraVe, L'Occitane, Pyszne.pl, Answear.com, Smart Aging Clinic, Philips, Canon, IKEA, NYX, Winiary, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, KinAds, Pałac Kultury i Nauki, Miasto Stołeczne Warszawa

• Patroni medialni: Rzeczpospolita, KMAG, Radio Kolor, Viva!, Clear Channel, SKM, naTemat, La Mode Info, Fashion Biznes, MiuMag, Ekrany

• Kuratorzy projektu: Karolina Fornal, Maria Majchrzak, Michał Chabiera

