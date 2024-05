DZIEŃ 7 i zapowiedź #DNIA 8: filmowa energia

To właśnie te doświadczenia doprowadziły aktorkę do miejsca, w którym rozpoczęła się jej artystyczna kariera, także filmowa. Pytana o motywację do dalszego rozwoju, odpowiada niezwykle prosto:

Mam wrażenie, że chcę po prostu grać, to mi sprawia frajdę.

A nam sprawia frajdę oglądanie tych, którzy naprawdę kochają to, co robią!

Mastercard OFF CAMERA to nie tylko polskie filmy i polscy artyści. Za nami połączone z sesją Q&A pokazy filmów: „Empty Nets” (reż. Behrooz Karamizade), „She Came at Night” (reż. Jan Vejnar, Tomáš Pavliček) oraz „Power Alley” (reż. Lillah Halla), które walczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi”. Wszystko to w wyjątkowych przestrzeniach Akademii Sztuk Pięknych, gdzie dyskusje o kinie niezależnym zyskują zupełnie nowy wymiar.

Podczas festiwalu pamiętamy o wszystkich - pracownia ceramiczna Biały Królik zadbała o najmłodszych widzów Festiwalu Mastercard OFF CAMERA. W ramach wyjątkowych warsztatów dzieci własnoręcznie lepiły z gliny wyjątkowe kubki i czarki, które będą piękną pamiątką z festiwalu. Dzień pełen wrażeń także za uczestnikami cyklu PRO INDUSTRY, którzy dziś zakończyli trzydniowe wyzwanie intensywnego rozwoju w branży filmowej. W przestrzeniach Stradom House by Autograph Collection toczyły się żywiołowe dyskusje, szlifowane były znakomite pomysły i zawiązały się nici niezwykle cennych kontaktów. Przyszłość polskiego kina niezależnego jest w znakomitych rękach!

Wieczorem fani kina zgromadzili się po raz kolejny w trzech kinach plenerowych - w Kinie przy Galerii Krakowskiej, w Kinie na Placu Szczepańskim oraz w Kinie w Ogrodzie Botanicznym. Na Festiwalu Mastercard OFF CAMERA można korzystać i z kinowych wrażeń, i z pięknej pogody. Ale… wywiady, warsztaty i filmy to oczywiście nie wszystko! Znakomitym zakończeniem festiwalowego dnia była impreza w Klubie Spotkań Poczta Główna: „House Music and Night x Mastercard OFF CAMERA”. Rozmowy o filmach toczyły się przy energetycznym akompaniamencie house’owych dźwięków, które niejednego poderwały do tańca.