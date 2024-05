Relacja z gali rozdania nagród SCRIPT PRO 2024. Znamy wszystkich zwycięzców!

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

W trakcie Festiwalu Mastercard OFF CAMERA miała miejsce uroczysta gala SCRIPT PRO, podczas której wręczone zostały nagrody dla pełnometrażowych filmów fabularnych i – po raz drugi – także dla filmów krótkometrażowych. Jest to najważniejszy polski konkurs dla scenarzystów będących na początku swojej kariery. W poprzednich edycjach konkursu wyróżnione zostały między innymi tak znane tytuły jak: „Kos”, „Za duży na bajki”, „Lęk”, „Bo we mnie jest seks", „Powrót do tamtych dni", „Boże ciało”, „Bogowie” czy „Ostatnia rodzina”. W tym roku także wyróżniono znakomite projekty.

Gala rozdania nagród odbyła się 1 maja o godzinie 19:00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Miejsce to nie jest przypadkowe, bowiem zostało powołane do życia z inicjatywy Andrzeja Wajdy, którego Wajda School jest już po raz 14. jednym z organizatorów konkursu. To właśnie w tej szkole finałowe teksty będą realizowane się pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów. Pomagać w tym będą także inni organizatorzy konkursu, czyli Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Fundacja Kyoto-Kraków.

Ceremonię rozpoczęła dyrektorka muzeum Manggha - Katarzyna Nowak, po której głos zabrał dyrektor Wajda School - Filip Marczewski, któremu przypadło zadanie prowadzenia tegorocznej gali. Obecni na sali goście mieli okazję obejrzeć specjalnie przygotowany na tę okazję filmik, w którym wypowiadali się laureaci ostatnich edycji, zachęcając do wzięcia udziału w konkursie. Następnie głos zabrał dyrektor artystyczny Mastercard OFF CAMERA - Grzegorz Stępniak, który opowiedział więcej o idei konkursu.

Na sali nie zabrakło także wzruszeń, radości i śmiechu, o co zadbała Krystyna Zachwatowicz-Wajda, wspominając Andrzeja Wajdę. Wręczenie nagród rozpoczęto od kategorii Filmu 15 min. Do konkursu zgłoszonych zostało 160 scenariuszy, spośród których wybrano zaledwie siedem. Natomiast do finału zakwalifikowano 24 projekty pełnometrażowych filmów fabularnych.