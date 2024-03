„Festiwalowe Hity” – najbardziej obiecujące tytuły dla poszukujących różnorodności

Nagrody: MFF w San Sebastián – Nagroda RTVE-Otra Miranda

The New Boy

Akcja nowego filmu Warwicka Thorntona osadzona jest w latach 40. XX wieku, w odległej placówce pełniącej rolę schroniska dla porzuconych dzieci. Anonimowy chłopiec o rdzennych korzeniach trafia tam pod opiekę nadzwyczaj pobożnej siostry zakonnej Eileen (Cate Blanchett). Choć siostra Eileen okazuje dużo empatii, konsekwentnie dąży do nawracania młodych na religię chrześcijańską. Staje się to dla kobiety szczególnym wyzwaniem, gdy niektórzy podopieczni, w tym nowy chłopiec, zamiast komunikować się po angielsku, porozumiewają się niewerbalnie. Mimo trudności językowych tych dwoje zdaje się kontaktować w sposób niemal duchowy, do czego przyczyniać może się fascynacja chłopca rzeźbionym krucyfiksem. Wywołujące szereg niełatwych do wyjaśnienia zjawisk zainteresowanie chłopca, staje się dla siostry Eileen intrygującą zagadką. "The New Boy" to kolejna poruszająca opowieść Thorntona o rdzennej ludności Australii i kolonialnej spuściźnie, imponująco zilustrowana klimatyczną muzyką Nicka Cave'a i Warrena Ellisa.

Reżyseria: Warwick Thornton

Scenariusz: Warwick Thornton

Zdjęcia: Warwick Thornton

Muzyka: Nick Cave, Warren Ellis

Obsada: Cate Blanchett, Aswan Reid, Debroah Mailman, Wayne Blair, Shane Brady

Kraj: Australia

Rok produkcji: 2023

Czas: 116 min/kolor

Nagrody: MFF Camerimage w Toruniu – Złota Żaba

Holly

Pewnego dnia, gdy piętnastoletnia Holly (w tej roli zjawiskowa debiutantka Cathalina Geeraerts) dzwoni do szkoły, by poinformować o swojej nieobecności, wybucha pożar, w którym ginie kilkoro uczniów. Pogrążona w żałobie społeczność próbuje odnaleźć ukojenie w kolektywnym przeżywaniu tej tragedii. Na czele grupy wolontariuszy staje nauczycielka Anna. Wyraźnie zaintrygowana niezwykłą intuicją Holly kobieta, szybko zauważa, że obecność piętnastolatki przynosi dotkniętym trudnym doświadczeniem ludziom niespodziewaną ulgę. Sytuacja eskaluje, gdy od empatycznej bohaterki lokalna społeczność zaczyna wymagać coraz więcej, posiłkując się jej niezwykłą energią i wpływem na otoczenie. Prezentowany w konkursie ostatniego weneckiego festiwalu nowy film Fien Troch to przejmujące studium zbiorowej traumy. Belgijska reżyserka kontynuuje w nim swoje twórcze zainteresowania związane ze skomplikowaną emocjonalnością nastolatków i potrzebą wiary w sytuacjach kryzysowych.

Reżyseria: Fien Troch

Scenariusz: Fien Troch

Zdjęcia: Frank van den Eeden

Muzyka: Johnny Jewel

Obsada: Cathalina Geraerts, Felix Heremans, Greet Verstraete, Serdi Faki Alici, Els Deceukeller

Kraj: Belgia/Holandia/Luksemburg/Francja

Rok produkcji: 2023

Czas: 103 min/kolor