„Ballada Kyczejewska” to porażająca naturalizmem, trzymającą w napięciu opowieść o próbie ucieczki matki i córki z okupowanych przez Rosjan terenów Ukrainy. Jest to też jeden z pierwszych filmowych obrazów, który opowiada o wciąż trwającym konflikcie i jego skutkach w formie fabularnej.

Dmytro, 50-letni wolontariusz, podejmuje się wywiezienia Daszy i jej 10-letniej córki Poliny z okupowanego Kyczejewa. Sytuację komplikuje niespodziewany atak Rosjan. Z pozoru rutynowa misja staje się dla Dmytra czymś więcej niż tylko kolejnym zleceniem.

Film powstał z inicjatywy poruszonych wojenną tragedią studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. Reżyserem i współscenarzystą „Ballady Kyczejewskiej” jest Piotr Krzysztof Kamiński.

Scenariusz „Ballady...” inspirowały prawdziwe wydarzenia – mówi reżyser filmu, Piotr Krzysztof Kamiński. – Chcieliśmy opowiedzieć historię wypaczonego moralnie człowieka, który odkrywa w sobie człowieczeństwo pod wpływem dziewczynki skrzywdzonej przez wojnę. Stworzenie autentycznego obrazu Ukrainy stało się możliwe dzięki jednej ze współscenarzystek, pochodzącej z Kijowa Alexandrze Sevchenko, studentce montażu na naszej uczelni.

Studencka produkcja wyróżnia się bardzo przemyślaną oprawą wizualną, która w pełni wykorzystuje dostępne dla młodych filmowców lokacje. Za zdjęcia do filmu odpowiada Mateusz Gzel, student kierunku operatorskiego Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jego praca nad filmem została doceniona przez największy w Europie festiwal poświęcony sztuce operatorskiej EnergaCamerimage, który umieścił „Balladę Kyczejewską” w swoim programie.

Słowo „ballada” w tytule nie jest przypadkowe. Odnosi się bowiem nie tylko do sposobu narracji, ale też do warstwy wizualnej filmu – mówi Mateusz. – Chcieliśmy przenieść widza w świat tragedii wojennej, postawić go jako aktywnego obserwatora wydarzeń, tak jakby był częścią opowieści o losach naszego bohatera, Dmytra.

Premiera shorta odbyła się w Konkursie Polskim Krakowskiego Festiwalu Filmowego na ekranie kultowego Kina Pod Baranami. To jedno najstarszych wydarzeń filmowych na świecie, a udział w nim był wielkim wyróżnieniem dla twórców.

Jednym z opiekunów artystycznych „Ballady...” jest Tadeusz Łysiak, twórca „Sukienki” – nominowanej do Oscara produkcji Warszawskiej Szkoły Filmowej – a obecnie członek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej oraz wykładowca w swojej Alma Mater.

Po pierwszej lekturze scenariusza złapałem się za głowę. Każdy projekt ma swoje „trudności produkcyjne“. Ten zdawał się mieć je wszystkie! – przyznaje Łysiak. – Zastanawiałem się, czy to w ogóle właściwy moment na taki film. Szybko zdałem sobie jednak sprawę, że jeżeli chcemy nagrywać ze studentami filmy ważne, to nie wyobrażam sobie robić ich na żaden inny temat.

Producentem filmu „Ballada Kyczejewska” jest Maciej Ślesicki, dwukrotnie nominowany do Oscara („Sukienka”, „Nasza Klątwa”) filmowiec, reżyser, scenarzysta, współzałożyciel Warszawskiej Szkoły Filmowej i producent ogromnej liczby etiud studenckich. Jego ostatni film pełnometrażowy, nakręcony ze studentami uczelni – „kRAJ” – po seansach kinowych trafił do międzynarodowej dystrybucji na platformie Netflix.

Warszawska Szkoła Filmowa od pierwszych dni napaści Rosji na Ukrainę czynnie włącza się w pomoc ofiarom konfliktu. Społeczność Szkoły organizowała zbiórkę dla uchodźców i charytatywne pokazy swoich filmów. W szkolnych mediach społecznościowych można było oglądać przejmujące relacje absolwentów, m.in. nadawane prosto z Kijowa raporty Adeliny Borets. Działające przy Szkole Kino Elektronik regularnie zaprasza ukraińskich artystów, by podczas koncertów mogli prowadzić zbiórki pieniężne na rzecz swojej ojczyzny.

Studenci Warszawskiej Szkoły Filmowej mają pełną swobodę twórczą w pracy nad swoimi projektami, dlatego ich produkcje niejednokrotnie poruszają zagadnienia trudne i zaangażowane społecznie. To ważny głos młodego pokolenia wchodzącego do polskiej i światowej branży filmowej.

