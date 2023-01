Loring zmarła w nocy, 28 stycznia, w szpitalu, otoczona przez członków rodziny - powiedziała córka aktorki magazynowi "Variety".



Reklama

- Odeszła spokojnie, trzymana za ręce przez obie swoje córki - dodała.



Przyjaciółka Loring, pisarka Laurie Jacobson, napisała na Facebooku, że aktorka doznała rozległego udaru spowodowanego wysokim ciśnieniem i tym, że Loring była nałogową palaczką. 64-latka miała przez trzy dni być podłączona do aparatury podtrzymującej życie zanim rodzina zdecydowała się na jej odłączenie.

Czytaj więcej Plus Minus „Wednesday”: Szkoła dla dzieci makabrycznych Niespodzianki nie było – wyprodukowany przez Tima Burtona serial „Wednesday” okazał się rozrywką na wysokim, choć bardzo mrocznym poziomie.

"W naszych sercach zawsze pozostanie Wednesday Adams" - napisała Jacobson.



Reklama

Loring grała Wednesday Adams od 1964 do 1966 roku (zaczynała jako 5-latka), w pierwszej adaptacji filmowej historii o rodzinie Adamsów.

Jenna Ortega, aktorka grająca Wednesday Adams w serialu "Wednesday", który w ubiegłym roku miał premierę na Netfliksie zainspirowała się "kanciastymi" ruchami Loring w roli Wednesday Adams wykonując słynny już taniec w jednym z odcinków seriali. Ortega podziękowała Loring za inspirację po tym, gdy taniec zyskał niezwykłą popularność w internecie.

Loring pierwszą telewizyjną rolę dostała wkrótce później w serialu "Dr Kildare"

Loring już w wieku trzech lat występowała jako modelka, pierwszą telewizyjną rolę dostała wkrótce później w serialu "Dr Kildare". Po roli Wednesday Adams zagrała w sitcomie "The Pruitts of Southampton" i dramacie szpiegowskim "The Girl from U.N.C.L.E.".

W latach 80-tych grała w horrorach z lat 80-tych - "Blood Frenzy", "Iced" i "Savage Harbor".