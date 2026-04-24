Uczestnicy panelu dyskutowali o ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

– Z perspektywy Narodowego Funduszu Zdrowia kłopotem podstawowym jest to, że ustawa została przyjęta radośnie przez wszystkich uczestników z każdej strony politycznej, natomiast nikt nie pomyślał o tym, że realizacja tej ustawy będzie kosztowała wymierne środki – mówił Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. – To jest coroczny wydatek określonych pieniędzy, które muszą się w jakiś sposób znaleźć. Obowiązek ciąży bezpośrednio na pracodawcy, bo to pracodawca ma obowiązek 1 lipca każdego roku podnieść wynagrodzenia tym pracownikom, którzy nie osiągają wynagrodzenia minimalnego przewidzianego ustawą. Natomiast oczywiście wśród pracodawców w sposób oczywisty pojawia się roszczenie zwrotne, czyli skoro ja muszę podnieść, to jaką dostanę rekompensatę. To jest oczywiście naturalne. Rekompensata znajduje się w postaci znanych wycen proponowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji za cenę punktów, które wchodzą do cenników z dniem 1 lipca – tłumaczył.

Dodał, że ustawa o minimalnym wynagrodzeniu jest „kilerem dla polskiego systemu ochrony zdrowia”. – Właśnie z tego powodu, że nie zostały zapewnione środki na jej realizację – wyjaśnił. – Co więcej, ustawa działa jeszcze nie od 1 stycznia do 1 stycznia, tylko od 1 lipca do 1 lipca, co oznacza, że tych środków szukamy w połowie roku – dodał.

Zdaniem Szulca mamy dzisiaj mechanizm, który działa z automatu, nie jest w żaden sposób powiązany z efektywnością pracy i doprowadził do sytuacji, że 70-80 proc. osób, które są w danej grupie, pracuje dokładnie na wynagrodzeniu minimalnym. – Wróciliśmy więc do czasów „czy się stoi czy się leży” – podsumował.

Dyrektorzy szpitali oceniają ustawę o minimalnym wynagrodzeniu jako krzywdzącą

Z kolei Anna Gil, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, zwróciła uwagę na odpowiedzialność menedżerów w służbie zdrowia. – Dzisiaj tak naprawdę ustawa wymusza na nas podwyżki, ale płatnik nie jest w stanie ich zabezpieczyć – oceniła. – Mówi się, że to ja jako dyrektor ponoszę pełną odpowiedzialność i to mnie pielęgniarki posądzają o złe intencje.

Jej zdaniem ta ustawa jest bardzo krzywdząca. – Nie dość, że kłócimy się ze sobą, czyli ja i pielęgniarki twierdzące, że jestem niedobrym dyrektorem, ale one kłócą się też między sobą. Pielęgniarki, które nie mają wyższego wynagrodzenia, sądzą się o nierówne traktowanie, bo robią ciągle to samo – wyjaśniała.

Marcin Karolewski, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i przewodniczący Komisji ds. Szpitalnictwa Naczelnej Rady Lekarskiej, stwierdził, że medycy trochę inaczej patrzą na tę ustawę niż zarządzający systemem ochrony zdrowia. – Musimy pamiętać, w jakich okolicznościach ta ustawa była też wprowadzona. W 2017 r. te zarobki były dramatycznie niskie i wówczas rzeczywiście nie było niesnasek między grupami reprezentującymi różne zawody medyczne. Po prostu wszyscy wiedzieli, że zarabiamy w ochronie zdrowia publicznego zdecydowanie za mało i to było niesprawiedliwe w stosunku do innych grup społecznych. Duża część naszych pracowników miała dodatki wyrównawcze do najniższego wynagrodzenia, ponieważ ich wynagrodzenie zasadnicze było niższe niż najniższe wynagrodzenie – dodał.

