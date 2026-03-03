Materiał powstał we współpracy z PTWP

Podczas 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego jednym z kluczowych tematów ścieżki „Bezpieczeństwo i obronność” będzie sesja „Gospodarka w stanie gotowości”. Punktem wyjścia do dyskusji stanie się pytanie, jak zintegrować przemysł, infrastrukturę cywilną i system obronny, aby zwiększyć odporność państwa na kryzysy.

Szczególne znaczenie w tym kontekście ma infrastruktura krytyczna: sieci energetyczne, systemy przesyłowe, porty morskie, kolej oraz kluczowe węzły logistyczne. Ich odporność na zakłócenia, sabotaż czy cyberataki staje się elementem bezpieczeństwa narodowego. Region Europy Środkowej jako istotny korytarz transportowy i energetyczny, odgrywa tu rolę strategiczną.

Równolegle rośnie znaczenie współpracy między sektorem obronnym a przemysłem cywilnym. Modernizacja zdolności produkcyjnych, rozwój technologii podwójnego zastosowania oraz integracja łańcuchów dostaw wymagają koordynacji państwa i biznesu. Gospodarka w stanie gotowości to nie jednorazowa mobilizacja, lecz długofalowa strategia budowania odporności, obejmująca także cyfryzację logistyki, zabezpieczenie dostępu do surowców i rozwój krajowych kompetencji przemysłowych.

Nie można pominąć wymiaru cyberbezpieczeństwa. Ataki na infrastrukturę energetyczną, systemy transportowe czy instytucje finansowe pokazują, że granica między konfliktem zbrojnym a presją cyfrową staje się coraz mniej wyraźna. Odpowiedzią musi być ścisła współpraca administracji publicznej, operatorów infrastruktury i firm technologicznych.

W Katowicach o modelach takiej współpracy dyskutować będą przedstawiciele rządu, przemysłu oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury i systemów strategicznych.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026

Materiał powstał we współpracy z PTWP