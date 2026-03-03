Siła dialogu o przyszłości Europy
Materiał powstał we współpracy z PTWP
Podczas 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego jednym z kluczowych tematów ścieżki „Bezpieczeństwo i obronność” będzie sesja „Gospodarka w stanie gotowości”. Punktem wyjścia do dyskusji stanie się pytanie, jak zintegrować przemysł, infrastrukturę cywilną i system obronny, aby zwiększyć odporność państwa na kryzysy.
Szczególne znaczenie w tym kontekście ma infrastruktura krytyczna: sieci energetyczne, systemy przesyłowe, porty morskie, kolej oraz kluczowe węzły logistyczne. Ich odporność na zakłócenia, sabotaż czy cyberataki staje się elementem bezpieczeństwa narodowego. Region Europy Środkowej jako istotny korytarz transportowy i energetyczny, odgrywa tu rolę strategiczną.
Równolegle rośnie znaczenie współpracy między sektorem obronnym a przemysłem cywilnym. Modernizacja zdolności produkcyjnych, rozwój technologii podwójnego zastosowania oraz integracja łańcuchów dostaw wymagają koordynacji państwa i biznesu. Gospodarka w stanie gotowości to nie jednorazowa mobilizacja, lecz długofalowa strategia budowania odporności, obejmująca także cyfryzację logistyki, zabezpieczenie dostępu do surowców i rozwój krajowych kompetencji przemysłowych.
Nie można pominąć wymiaru cyberbezpieczeństwa. Ataki na infrastrukturę energetyczną, systemy transportowe czy instytucje finansowe pokazują, że granica między konfliktem zbrojnym a presją cyfrową staje się coraz mniej wyraźna. Odpowiedzią musi być ścisła współpraca administracji publicznej, operatorów infrastruktury i firm technologicznych.
W Katowicach o modelach takiej współpracy dyskutować będą przedstawiciele rządu, przemysłu oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury i systemów strategicznych.
„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026
Materiał powstał we współpracy z PTWP
W świecie, który coraz wyraźniej odchodzi od jednolitej globalizacji na rzecz regionalnych bloków i strategiczny...
Europejski Kongres Gospodarczy od lat jest miejscem spotkań i rozmów, wspólnego poszukiwania rozwiązań. Stawiamy...
W świecie przyspieszającej transformacji technologicznej przewagi konkurencyjne budują dziś te gospodarki, które...
W jaki sposób walczyć z dezinformacją? Jak regulować sfery informacji oraz edukacji? I kwestia najważniejsza: cz...
Dokąd zmierzamy? Czy Europa poradzi sobie z potężnymi zawirowaniami geopolitycznymi i zagrożeniami gospodarczymi...
Technologia morskich farm wiatrowych szczególnie w Polsce ma swoją przyszłość. Mimo że rynki zagraniczne mają sw...
Nowe technologie, zielona transformacja, bezpieczeństwo gospodarcze i rola nauki w budowaniu przyszłości – to gł...
Wierzymy, że w tej chwili w kraju położymy nacisk na to, aby firmy były w sposób rzetelny weryfikowane. Żeby mus...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas