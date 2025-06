My, jako hurtownicy kupujący sprzęty, usługi, serwis, ubezpieczenia, jesteśmy w stanie zaproponować niższą cenę przedmiotu i korzystania z niego, od tego, co może uzyskać osoba, która po prostu wchodzi z ulicy na przykład do salonu samochodowego – mówi Andrzej Krzemiński, prezes Pekao Leasing.