W bogatym terminarzu przewodnictwa złożonym z setek różnego rodzaju wydarzeń i inicjatyw znalazło się miejsce dla „łączenia w pary” (ang. pairing), co zostało ogłoszone przez irlandzki rząd w styczniu. Najwyżsi rangą przedstawiciele dyplomatyczni państw członkowskich UE w Irlandii – ze strony Polski aktualnie jest to Artur Michalski, chargé d'affaires w ambasadzie RP w Dublinie – w towarzystwie tamtejszego ambasadora w stolicy danego kraju odwiedzają wybrane hrabstwa, każde z nich przypisane konkretnemu państwu UE, realizując tam program zaangażowania publicznego skoncentrowany na stosunkach irlandzko–europejskich i roli Irlandii w Unii. W przypadku „pary” dla Polski wybór padł na Donegal, położone najdalej na północy hrabstwo Irlandii.

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Co wiemy o Donegal?

Donegal jest hrabstwem szczególnym. Ponad 90 proc. swojej granicy lądowej dzieli z Irlandią Północną, a jej pozostały odcinek, tj. zaledwie ok. 10 km, z irlandzkim hrabstwem Leitrim. Jednocześnie Donegal to jedno z trzech irlandzkich hrabstw, które wraz z sześcioma północnoirlandzkimi, czyli należącymi do Zjednoczonego Królestwa, tworzą historyczną prowincję Ulster. Ponieważ Irlandia Północna to pobrexitowe gospodarcze „okno na świat” Zjednoczonego Królestwa (a z unijnego punktu widzenia zwłaszcza na UE), zaś z Irlandią łączą Polskę np. czołowe lokaty obu krajów w zeszłorocznym wzroście PKB, to warto zerknąć z rodzimej perspektywy na naszą irlandzką „parę” drugiej połowy 2026 r.

Na obszarze Donegal nie ma dużych miast. Do ważniejszych miejscowości należą Letterkenny, Lifford, Donegal Town, bliźniacze miasteczka Ballybofey i Stranorlar, Buncrana oraz Bundoran. Hrabstwo, a szczególnie jego regionalne centrum Letterkenny, jest wiodącym regionalnym ośrodkiem skupiającym firmy z branży technologicznej i usług finansowych. Na jego terenie działa także szereg międzynarodowych producentów oraz szybko rozwijających się rodzimych firm inżynieryjnych. Dzięki najdłuższej linii brzegowej w Irlandii oraz znajdującemu się na jego terenie największemu i najważniejszemu irlandzkiemu portowi rybackiemu Killybegs hrabstwo Donegal ma silne atuty w sektorze morskim. Słynie także z wysokiej jakości produktów spożywczych, a służy temu m.in. inicjatywa „Donegal Food Coast”. Ponadto ma bogatą, wielowiekową tradycję w dziedzinie świetnej jakości tekstyliów i rzemiosła artystycznego.

Wspomniany Bundoran to popularny w Irlandii kurort na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego, który wraz z m.in. zachodniopomorskim miastem Chojna uczestniczy w europejskiej sieci partnerskiej Douzelage, zrzeszającej po jednym mieście z każdego państwa członkowskiego UE oraz Wielkiej Brytanii. 20 maja Douzelage obchodziło 35-lecie swojego istnienia, liczone od spotkania założycielskiego tego związku we francuskiej miejscowości Granville.

W miasteczku Convoy na wschodzie hrabstwa Donegal ma swoją siedzibę wytwórnia miodów pitnych i win owocowych Ulster Mead Co. Została założona w 2021 r. przez przybyszów z Polski: Jakuba Błaszczoka i Tomasza Rotuskiego. Dzięki jakości i walorom smakowym produkty firmy zdobyły już sporą popularność w Irlandii i przynoszą producentom krajowe nagrody branżowe.

Do Irlandii samolotem z Modlina

W ostatniej dekadzie czerwca uruchomiono punkt wydawania paszportów tymczasowych na lotnisku Warszawa–Modlin. Znajduje się na antresoli w strefie ogólnej terminalu. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Opłata za wydanie dokumentu wynosi 30 zł. Paszport tymczasowy wydawany jest w uzasadnionych przypadkach (jak zagubienie, utrata ważności albo zapomnienie dokumentu podróży przez użytkownika) i nie wcześniej niż 2 dni robocze przed planowanym odlotem. Co do kierunków irlandzkich, obecnie z tego lotniska odbywają się loty codziennie do Dublina i czterokrotnie w tygodniu do Shannon.